前段時間有個朋友從中國來辦事，因為他辦的事情要花點時間等待，我建議利用這幾天租車 出去走走，他也同意了。我提議去有丹麥村之稱的索夫昂（Solvang），距離近一些，自駕 遊花費也少。

一大早去了一家租車行，在他們停車場上遛了一圈，心涼了半截，大部分的車里程數都接近十萬了。我們猶豫再三，最後朋友挑了一輛越野車，車內空間相對寬大一些，里程數也較少，大概在八萬左右。他立即付錢，但我心裡還是嘀嘀咕咕的，不知道這趟旅程會不會有什麼問題。

去索夫昂的路有兩條，一條是一○一公路，另一條就是著名的一號公路了。我建議走一○一公路，路比較順暢，是大家都喜歡走的高速公路，但他堅持要走一號，因為他聽人說這條路臨海，風景絕佳，我勸告無用，也只好隨他了。

上路後，友人用他的華為 手機導航，配備的是一款中國地區比較流行的導航地圖，但上了路才發現這地圖問題多多，一會讓我們下高速，一會又指導我們上高速，兜了幾個地方，又說方向錯了要調頭。

最後他的地圖不知怎的，把我們指引到了五號高速，向北往舊金山（San Francisco）方向，我們這時已經如無頭蒼蠅一般，不知道方向了。盲目跟著導航走，走了一個多小時，路上愈來愈荒涼，兩邊都看不到商店，甚至連加油站都沒有。我們感覺方向應該是錯了，兩人商量了一下，決定先把車開出公路，再決定下一步要怎麼辦。

車出了公路，周圍一片荒草，除了孤零零的幾棵大樹，其他什麼都沒有。兩人商量了一下，覺得既然出來了，就這麼打道回府也太冤了，最後兩人決定：既然去不了索夫昂，就去附近的聖塔芭芭拉（Santa Barbara），那裡也是旅遊熱點，可以玩一玩的。

於是我們調頭回去，不再使用華為手機中的地圖，而是用我蘋果手機內的谷歌地圖，地圖很快把我們導到了市中心。這時，友人已經開了兩個多小時的車，他又睏又累，我讓他把車開進一家停車場，讓他小睡一會，我到附近走走。

等到我回來時，他已經睡醒了，我提議到附近的市中心走走，但他堅持要看看海灘，於是我們設好到海灘的導航便出發了。

到了海灘向大洋望去，湛藍的海水寬闊無邊一直到地平線，海面上有幾只帆板漂浮著，這些帆板都塗上了鮮艷的顏色，非常搶眼；天空是淺藍色的，漂浮著棉絮一般的雲朵，海風吹來，讓人流連忘返。

我那朋友常年生活在內陸，哪裡見過這麼美的海景，他左看看右看看，拿著手機不停拍攝。我在洛杉磯（Los Angeles）生活多年，對這番美景早已見怪不怪，只能在旁邊看著他如劉姥姥進大觀園一般連連驚嘆。

在海邊待了兩個多小時，他仍興致勃勃，我提醒他天色已晚，該找家旅館過夜了。因為我們沒有預先訂房，只能在附近的旅館碰碰運氣，結果附近的酒店幾乎家家客滿，最後好不容易找到一家有空位，但只有一張大床，兩人各自拿了一床毯子，就這麼入睡了。

第二天醒來，我這哥們意猶未盡，還要到海邊停泊遊艇的地方走走，我拗不過他，只好回到海邊。這裡的遊艇停得密密麻麻，有風帆，也有價值超過百萬的豪華遊艇。他沒了昨天的新鮮勁，加上昨天一整天下來累積的疲累，我們一致決定可以打道回府了。就這樣，我們結束了一天不那麼有意思，又還算有趣的自駕遊。