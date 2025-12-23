我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

種子的力量

羅文
聽新聞
test
0:00 /0:00

去年家裡種生菜，種得不錯，於是家人今年還想種。可我打開從溫哥華（Vancouver）花卉市場買回來的種子袋一看，是散種，和去年的不一樣，沒有分隔袋。

這麼小的種子倒在手心裡、捻在指間，一粒一粒也分不開，掉在地上都沒法撿。我圖省事，盡可能均勻地就把種子灑在後院的地裡了。

兩周以後，生菜種子長出了芽，還是擠在一起了，家人擔心它們離得太近，彼此成長會受到影響。我想把長出芽的生菜分開，可具體怎麼分，怎麼移，我想做一個實驗。

第一種移法是以五釐米為間距，把生菜芽移到空置的土地上；第二種移法是移到花盆裡，如此一來隨時都可以移到陽光下；第三種做法，則是幼芽根鬚離太近的，就不移了，因為無論是芽、還是根都太細，經不起折騰。這三種做法，無論是呵護的程度還是澆水量，我都一視同仁，沒有厚此薄彼；但若要說偏心，移到花盆裡的生菜芽，比其他兩種多見了一些陽光。

生菜分成三種方式種植，兩周以後就見分曉了。原地不動、擠在一起抱團取暖的生菜長得最好，它們先是簇擁著各自長成茂密的一團，再相互擠著長出大葉，然後就一個賽著一個長了。相比之下，移出去的生菜芽就顯得孤單，長得不怎麼好。移到地裡的，顯得弱不禁風；移到花盆裡的，葉子還沒有長大，就已經發黃。

雖說生菜成長狀況有好有壞，但播種以後，我隔幾天一施肥、每天一澆菜，也挺有意思，因為生菜每天都在長，一天不見，就長高了許多，看著心裡愉悅。把清水灑在生菜的綠葉上，像是給它們沖涼或洗澡；至於施肥，則是用家裡買的廚餘機，把瓜果、蛋殼、香蕉皮等廢物利用，轉換成肥料。

眼看移出去的生菜芽長得不理想，我就想讓那些移到花盆裡的生菜回歸大地。可我端起花盆，才發現它不是標準的花盆，而是一個彩色瓷罐，因為罐底沒有洞，無法排水，不利於生菜成長。然而，當初移到盆裡的生菜芽，也不是「吃乾飯」的，現在已經長出了根，並在罐裡膨脹，甚至把罐子撐出了一條縫。由此，我看到了種子的神奇，也看到了種子的力量。

上一則

隱身術

延伸閱讀

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這七個照護錯誤

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這七個照護錯誤
綠手指／酪梨種子泡水育苗 可當室內綠植

綠手指／酪梨種子泡水育苗 可當室內綠植
耕植隨想

耕植隨想
平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買

平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者