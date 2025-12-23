去年家裡種生菜，種得不錯，於是家人今年還想種。可我打開從溫哥華（Vancouver）花卉市場買回來的種子袋一看，是散種，和去年的不一樣，沒有分隔袋。

這麼小的種子倒在手心裡、捻在指間，一粒一粒也分不開，掉在地上都沒法撿。我圖省事，盡可能均勻地就把種子灑在後院的地裡了。

兩周以後，生菜種子長出了芽，還是擠在一起了，家人擔心它們離得太近，彼此成長會受到影響。我想把長出芽的生菜分開，可具體怎麼分，怎麼移，我想做一個實驗。

第一種移法是以五釐米為間距，把生菜芽移到空置的土地上；第二種移法是移到花盆裡，如此一來隨時都可以移到陽光下；第三種做法，則是幼芽根鬚離太近的，就不移了，因為無論是芽、還是根都太細，經不起折騰。這三種做法，無論是呵護的程度還是澆水量，我都一視同仁，沒有厚此薄彼；但若要說偏心，移到花盆裡的生菜芽，比其他兩種多見了一些陽光。

生菜分成三種方式種植，兩周以後就見分曉了。原地不動、擠在一起抱團取暖的生菜長得最好，它們先是簇擁著各自長成茂密的一團，再相互擠著長出大葉，然後就一個賽著一個長了。相比之下，移出去的生菜芽就顯得孤單，長得不怎麼好。移到地裡的，顯得弱不禁風；移到花盆裡的，葉子還沒有長大，就已經發黃。

雖說生菜成長狀況有好有壞，但播種以後，我隔幾天一施肥、每天一澆菜，也挺有意思，因為生菜每天都在長，一天不見，就長高了許多，看著心裡愉悅。把清水灑在生菜的綠葉上，像是給它們沖涼或洗澡；至於施肥，則是用家裡買的廚餘機，把瓜果、蛋殼、香蕉皮等廢物利用，轉換成肥料。

眼看移出去的生菜芽長得不理想，我就想讓那些移到花盆裡的生菜回歸大地。可我端起花盆，才發現它不是標準的花盆，而是一個彩色瓷罐，因為罐底沒有洞，無法排水，不利於生菜成長。然而，當初移到盆裡的生菜芽，也不是「吃乾飯」的，現在已經長出了根，並在罐裡膨脹，甚至把罐子撐出了一條縫。由此，我看到了種子的神奇，也看到了種子的力量。