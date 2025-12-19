在舊金山藝術宮展出的藝術氣球，可拍可拋可踢可滾，老少咸宜。（圖／作者陳永秀提供）

八月初舊金山 （San Francisco）涼風習習，小兒子同媳婦帶我去藝術宮（Palace of fine art），觀賞別開生面的藝術氣球沉浸展。氣球竟也可成藝術？我心中滿是好奇。

提到氣球，很多人仍保留著兒時吹氣球的印象，氣球輕薄，裡頭充的是空氣，可當球拋。慢慢地，可塑性雕塑材料問世，氣球不再單薄，有了新的厚度。充氣的各種人物、動物造型，在遊行時飛在人群上空，聖誕節 時還做成各種燈飾，成為通俗藝術的寶，讓氣球有了進一步的使命。

疫情 期間，一群羅馬和巴黎的藝術家異想天開，讓氣球成為孩子和成人的橋梁。氣球輕巧、柔韌、飄逸，甚至空靈，它象徵自由自在、無拘無束，也不像其他材質那樣高不可攀。於是他們決定把平凡的氣球提升到藝術領域，給予新的面貌，以各類氣球結構打造一個可互動的空間，讓各年齡的人「在氣球裡」體驗作品。

從此，氣球藝術（Balloon Art）的觀念不再只是造型，而是以氣球作為表達情感、探索空間、引發互動的媒介，這個沉浸展更一路從巴黎、羅馬走進美國舊金山。

走入藝術宮，我眼睛一亮，迎接我們的是一雙巨大無比的彩色靴子氣球，上面有各種畫作。還來不及仔細觀賞，門外又有兩隻充氣老虎正虎視眈眈看著我們。接下來進入一個五彩繽紛的房間，許多半個人高的五彩大球，正等著人去拍、去滾、去踢，眾人嬉笑聲此起彼落，隨著繽紛的大球飛舞。

逐一穿越不同藝術家設計的氣球藝術屋，其中一個房間裡有個大大的氣球，上面貼滿畫筆，兒子媳婦把球推向牆壁，氣球只要碰到牆，畫筆就會畫上一筆。幾個月下來，牆上、天花板上滿滿筆跡，大氣球也成了塗鴉大師。

有一房間幾十個氣球隨音樂優雅地上上下下浮動，慢慢地，色調由紅變藍、變紫、變白；另一個房間中一大堆灰色氣球飛來飛去，遊人鑽入其中和球互動，人在氣球中若隱若現。

我特別喜歡彩燈氣球動物園，漂亮的兔子、斑馬和奇形怪狀的動物齊聚一堂，氣球裡面裝有不同色彩的燈，光線不停變化，忽明忽暗，走在其中，人也被彩燈照得忽紅忽紫、忽藍忽綠。

走完二十間展覽屋，心中滿是歡愉。Balloon Art真的是一種老少咸宜的藝術，孩子們興高采烈，大人只要還有一些童心，也能在和不同形狀氣球的互動中忘卻煩惱。走出藝術宮，個個臉上都帶著笑容。