有一次和同事聊天，談及已退休 的文員主任艾蓮，她說艾蓮已於二○二三年的三月離世，猛一聽，我心口竟有一種被人狠狠捶了一拳的感覺。萬萬想不到退休才六、七年的光景，艾蓮就不幸離開人世。

時光流轉到十多年前，我入職的第一天和其他四名新同事接受她的工作安排，因為她負責整個公司的文員工作。當時我們五個人都懷著忐忑不安的心情與她見面，艾蓮給我的第一印象是不怒自威，墨西哥 裔的她皮膚白皙如白人，個子不高且肥胖，但有一雙很漂亮的綠色大眼睛。

當時她先讓我們輪番介紹自己，細心了解每個人之前的工作經歷，綜合一下各人的表現，很快就將我們分到四個不同的小組，隨即叫來各組主管將我們帶去不同的工作崗位。慢慢相處的時間長了，對艾蓮的了解也多了一些。知道她從沒結過婚，也沒有小孩，但她非常有人情味，經常買不同的食物或者自己烹調美食犒勞我們，為了避免每次聚會人太多無法兼顧，她都會分成一組組請人吃東西。而在聖誕節 以及一些不同的節日，她大方地送給每一名文員精緻的禮物，比如帶有公司圖案的貼紙、相框、氣球、糖果、文具等等，讓每個人都對她的大方和貼心甚為感動。

對我來說，艾蓮如同一盞明燈從旁激勵著我不斷前行。猶記剛進入純英文工作環境的我誠惶誠恐，深怕自己做得不好，她卻願意給機會我去錘鍊。記得第一次她讓我去洛杉機（Los Angels）市中心的總部開會，在當時導航尚未盛行的情況下，讓我從艾爾蒙地（El Monte）開車去擁擠且如迷宮般的市中心確實有點為難，而且停車場也不好找，當時的我心裡直犯嘀咕：那麼多英文程度好的同事不安排去開會，為何偏偏選上我？甚至對她還有點埋怨。

但她依然給予我很多機會，而我也循序漸進接受不同挑戰，讓自己工作起來更加得心應手。

對於每個有上進心的文員，艾蓮從不吝嗇她強而有力的支持，她鼓勵我們去考自己的語言認證，或者利用上班空檔練習快速打字。每次她接到我們提供的證書，都會盡力幫忙爭取加薪，並密切關注後續，直到一切水到渠成。

艾蓮不僅僅是一名知人善用的好領導，本人也以身作則，上下班準時，且不時去巡查每個人的上班情況，因此對大家的表現都瞭如指掌。她也是一個非常聰明好學的人，業務範圍內的知識都爐火純青，當我們有需求時她很願意去教大家，所以哪怕她要求嚴格，我們都甘之如飴。

在她的手下工作了近十年，當我有機會向不同職位發展的時候，她第一時間告訴我不用擔心，因為她會盡力幫我留在公司。最後在她的助力下，我如願以償留在熟悉的環境繼續工作，而那也是艾蓮退休前給予我最後的幫助。

艾蓮工作年資甚長且年華漸老，加上健康不時亮紅燈，故一到退休的年紀就毫不猶豫退下來。我和幾名同事曾經邀請她和另一名退休主管出來相聚，但是她婉拒了。她就是喜歡獨來獨往，瀟灑得不帶走一片雲彩，也不再跟舊同事有多交集。千里馬有伯樂，而職場遇貴人如艾蓮，就是我們一眾曾受過她提攜的同事的最大幸運。