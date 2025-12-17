­­­­常聽人說，年紀大了記性會差，其實年輕時我們也好不到哪裡去。晚上忘了鎖門，在我家並不是什麼新鮮事。

當時我們住在北卡羅來納州 （North Carolina），全家人齊心協力，設計並建造了一棟兩層樓的房子。隨著時間流逝，我們習慣了新環境，也逐漸出現了一些生活小疏失，比如，好幾次大家上樓睡覺後，隔天才發覺廚房通往陽台的門整夜未鎖，連前門也有過類似的情形。幸好當地民風純樸，我們的粗心大意總是有驚無險，倒也實地體驗了「禮運大同」的理想社會。

搬到加州 （California）的退休 社區之後，這種狀況仍偶爾發生。雖然社區入口有門衛和車道欄杆，基本安全無虞，但還是聽說過鄰居被偷的事，於是我提醒外子：「別忘了這裡是加州，可不能再像在北卡那樣大意了。」

真正下定決心換成電子鎖，得從一次出遠門的小插曲說起。那次我特地不帶整串鑰匙，想輕鬆出行。外子保管著他的鑰匙，沒想到回家時卻遍尋不著，口袋、手提包、車裡都翻遍了，全無蹤影，只得開車去女兒家取備份，來回折騰一個多小時，既累人又掃興。而事後卻發現，那把「失蹤」的鑰匙一直好端端躺在公事包的夾層裡。

這件事之後，我們立刻上亞馬遜訂購了一款電子鎖。外子一向手巧，家中大小修繕全靠他包辦，換鎖對他來說只是小事一樁。他動作熟練而專注，安裝過程也算順利，唯一的問題是新鎖外圍有一圈凸起的塑膠框，與門面之間出現縫隙，無法緊密貼合。他二話不說拿出小刀，小心削去多餘的部分，完美解決問題，也省去退貨的麻煩。

這款電子鎖可以設定指紋和密碼，從此開門不必再找鑰匙，即使忘了密碼，也能用指紋開門。門一經開啟，在預設時間內會自動上鎖。我們一開始設為五秒，後來覺得太快，臨出門若又想進屋取東西，還得再解鎖，有點麻煩。後來調整為三十秒，剛剛好。

更方便的是，這鎖還能連接手機遠端操作，出門在外，如果有人需要進屋幫忙處理事務，我們只要用手機就能遙控開鎖。這類設備過去多見於辦公室或飯店，如今也普及到一般家庭，既提高安全，也帶來便利。

當然，再聰明的鎖也需要人的配合。關門時若只是虛掩，電子鎖還是會自動「上鎖」，但門實際並沒鎖好。此外還要定期更換電池，免得它在關鍵時刻罷工。

現在我們出門，再也不用反覆確認鑰匙是否帶妥；也不必在夜裡想到門戶安全，半夢半醒起來檢查。多虧這高科技，讓生活更便利，也更安心。我們終於告別了偶爾的夜不閉戶，開始了夜夜的「高枕無憂」。