前陣子印州布盧明頓（Bloomington, Indiana）雨下得多，草長得很快，不到兩周，草坪就很難看了。偏偏這個時候，我們雇傭的割草工卻召喚不來了。以往只要我發個短信請他來割草，他總是即刻就來，把草坪收拾得乾乾淨淨、整整齊齊。

幾年前，我都是自己割草的。每次幹完了活，我就會感嘆一下，擺一下功勞，妻子嫌我煩，一定要花錢雇人來割草；我想，我們這點財力還是有的，也就半推半就。從此，我就不用推著沉重的割草機在草坪上上上下下辛苦了。

割草工終於回信，說是會幫找一個人來割草，但等了一日，又說那個人的割草機壞了，而他在外有事，過一周才回來。我怕鄰居抱怨，只能想方設法度過這個難關。先是想自己幹，無奈我的割草機經年不用，無論如何就是發動不了。想起在印第安納大學商學院當教授的一個朋友稱讚過他的割草工，我趕緊給他發了短信，和他要對方的聯繫電話。那名割草工當即答應下午就來割草，花了半個小時就把草坪拾掇好了，收了六十美元，這個價錢比原本那個割草工貴了二十美元，想想這是救急，多付就多付了。

後來，教授朋友發了短信給我，希望那名割草工已經幫了我的忙，又順便分享了一篇登在華爾街 日報上的文章。文章作者是哈佛大學 的一個經濟學教授，內容是該不該自己割草，是一個機會成本的問題。作者雖然很忙，一周得工作八十到九十小時，但還是自己割草。一個朋友邀請他去打高爾夫，他也拒絕了，理由就是該割草了，那個朋友不敢相信，調侃道：「你可以雇一個人來幫你割草，但你無法雇一個人來給你帶來快樂。」

作者想要表達的是，在割草這樣的小事上，也有著機會成本這種經濟學考量。比如作者，如果周末都在電腦前寫文章做研究，好不容易有了一點自由時間，卻要拿來割草，割草就像是一個懲罰；而如果一個周末都在消閒，那打理草坪就是一種補償。一個律師，錢很多，時間很少，雇人幹活的機會成本就少；一個小職員，雇人幹活的費用比自己賺錢還多，那就只有自己幹。

我這個教授朋友當然不贊成文章作者的實踐，在他看來，割草這樣的活，教授無論如何都不應該自己幹，機會成本大得多了。他舉了一個極端例子，幾年前，他所在學系的系主任在割草時不幸離世。

在我看來，請人割草不僅是一個機會成本的問題，還是一個社會分工問題。如果什麼都自己幹，那社會分工就不存在，社會也就無法運轉了。