下午，郵遞員搬著一個大紙箱子放到我家門口就走了，我以為箱子裡是先生買的木工工具，沒仔細檢查就拆封了，一打開傻了眼，居然是滿滿一箱子帶殼的新鮮花生，足足有十磅重。

可家裡沒人這麼愛吃花生啊，我查看箱子上的收件人地址，原來是隔壁街的鄰居蒂姆。我們兩家的門牌號碼一模一樣，街道名稱也只有兩個字母 之差，所以經常出現他家買的東西發到我家，我家買的東西發到他家的情況。

我把花生送到蒂姆家，發現他家門口還堆著四個一模一樣的大箱子，我驚訝不已，問他買這麼多花生幹什麼？他笑答：「這些花生是用來餵松鼠的。我在後院種的番茄總被松鼠偷吃，所以我買了五十磅花生，想著松鼠吃了花生就不會吃我的番茄了。怎麼樣，這個主意很棒吧？」

我哭笑不得，心想，喬治亞州亞特蘭大 市（Atlanta）的松鼠遍地都是，這麼做只怕會吸引更多松鼠，然後松鼠會把花生和番茄都吃掉的。但是怎樣才能不讓松鼠吃番茄呢？我回家後打電話問一名喜歡園藝的朋友，她告訴我應該用一種網罩把番茄罩住，她以前用來防知更鳥很管用。我連忙把這個方法告訴了蒂姆，沒想到他聽完只是打哈哈，不置可否。我心生疑惑，不過也沒再說什麼。

晚上刷手機，我居然刷到了松鼠吃花生的視頻。只見松鼠將花生橫推進頰囊，左一個，右一個，把腮幫子撐得有兩個身子那麼寬，第三個花生怎麼也塞不下了，只好先豎著塞一半進去，再用一隻爪子扶著冒出來的另一半，搖搖晃晃地回窩去。我看得忍俊不禁。

我猜蒂姆可能就是單純地想餵松鼠，觀察牠們吃花生，又不好意思告訴我實情吧，就像我的另一個鄰居是野生動物愛好者，平時喜歡餵野貓、兔子和鹿一樣。這下蒂姆後院的松鼠可以大飽口福了，只是不知道這五十磅花生什麼時候才能被消滅乾淨呢？