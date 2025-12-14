突然想去紐約（New York），就來了。

網上說這時剛好是百老匯 周，票價五折，但我查了一下，熱門的秀沒打折，而其他五折票釋放出來的位置都不怎麼好，心想算了，到時候碰運氣吧，反正在紐約總不會無聊。從前為了看女兒方便，訂的旅館靠北邊，一直到女兒畢業後仍然習慣住在特定的旅館，這一次發現房價翻了兩、三倍，住兩晚的花費都可以去巴黎度周末了，只得另尋住處。後來找到一家網路評價還不錯，位在時報廣場 附近，看戲更方便。

放下行李才傍晚五時多，肚子已經餓得咕咕叫，因為一路塞車，錯過了午餐。旅館附近有個希臘餐廳，門口的菜單看不出特色，掏出手機，網上的評價也是平平。我跟外子正嘀咕著，旁邊一名老紐約打扮的老太太走近我們，說自己在等朋友，她們預約六時用餐，「我在這裡用過好幾次餐，從來沒有讓我失望過。」

我們誠懇謝過她，隨即踏進餐廳，此時離晚餐時間還早，餐廳人不多。這是我們在外旅行時常用的技倆，不願預約晚餐，免得被限制時間自由，如果遇見喜歡的餐廳，在晚餐人潮之前去，常常能如願以償，今天也是。

正猶豫著點什麼，瞥見「劇前套餐」（pre-theatre menu），餐點從開胃菜到甜點，不包括酒水，不到七十美元，這價格在紐約算是親民了。餐點如老太太所言，沒有讓人失望，特別是他們的羽衣甘藍沙拉加上特製醬料，吃出羽衣甘藍的香甜。主食是石斑魚，驚喜仍在醬汁裡；甜點是希臘式巧克力蛋糕，厚實不膩，這一頓吃得我心滿意足。

酒足飯飽後，我們在劇院區散步消食。經過舒伯特劇院，「地獄廚房」（Hell's Kitchen）在這上演，離開場只剩十分鐘，劇院前稀稀疏疏，沒什麼人了，我拉著外子進去碰運氣，只剩兩張票，不但是樂團第四排正中央的位置，而且還是半價，我簡直樂開了花。

之前對此劇沒啥印象，這次卻成了最近看過最喜歡的音樂劇。從音樂、台詞、舞蹈、劇情張力和音樂感染力，讓我和台上的演員一起搖頭晃腦。外子暗暗把手壓在我的腿上，他怕我真站起來亂跳，那就太丟臉了。

離開紐約前想帶點西安涼皮回去，但時報廣場附近那家名店早上十一時才開門營業，只好在附近走走等開門。看見同一條街上有一家店買賣舊書和DVD，我們好奇這樣的店怎麼生存，推門進去後發現了一個意料之外的世界。

這裡根本是日本 動漫迷的天堂，擺滿了遊戲卡、玩偶，和一排排乾淨整潔有序的書，不只漫畫，還有小說，全都是日文的。我從來沒有在一個地方看見這麼多的日本漫畫書。

這一次的紐約行完全是臨時起意，沒什麼計畫，只想著順其自然，隨心所欲。而一件件心裡想做的事，一樁樁在恰當的時候適時發生，比有計畫時更加順遂。也許心態真能改變運氣，你說是不是？