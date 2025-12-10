我所居住的大多倫多地區（GTA）列治文山市（Richmond Hill），長期以來有一個美化社區的活動，叫「列治文山綻放」（Richmond Hill Blooms），也稱作「列治文山花卉節」，旨在鼓勵居民創建鮮艷美麗、多采多姿且維護良好的前院花園，為美化社區做出貢獻。

活動號召居民們踴躍參與前院花園認證（Front garden recognition ）和最美花園評選，推薦你心儀的前院花園，不論是朋友、鄰居，甚至你自己的花園，都可以參與提名。主辦單位會派人前來拍照，再給所有獲得提名的花園物業頒發一個認可標誌，把這個印有漂亮花卉圖案的標誌牌子醒目地插在前院花園中。有些家庭很具熱情，年年都積極參與提名，把認證標誌牌像獎狀般驕傲地插了院子。

接下來，評委們會從獲得提名認證的眾多花園中，選出二十個花園進入最終評選，這二十個候選花園的認證標誌牌上會再被打印上「祝賀入圍」。到了九月底，評委們會在市政府網上公布獲得前三名最美花園的照片和地址，這前三名最美花園的表彰標誌牌上，會印上所獲名次。

這個「列治文山綻放」活動極大地促進了社區的整潔和美化。我們華人 住宅區常常被人詬病的一點，就是不注重打理草地和院子。記得多年前我剛搬到這個社區，有一天在整理花壇的時候，街上的台灣鄰居特地走過來對我說，我們這條街以及整個社區以前很漂亮，我說現在也很漂亮啊，她搖搖頭說差多了。

然後她告訴我，由於我們這個區緊挨著多倫多號稱世界上最長的街道央街（Yonge Street），被許多華人稱作龍脊，紛紛搬進來，可是搬來後又不重視保養草地和花園，所以街道景觀愈來愈退步。還好後來辦了這個「列治文山綻放」活動，有些人才開始重視了起來。「不過，還是沒有以前漂亮。」她撇著嘴說。

很慚愧，我本人這方面屬於差不多先生，也因為前院樹木和地形的限制，只求花園差不多過得去，不要拖累街區面貌就好，沒有追求最美的上進心，更不好意思參加提名表彰評選活動。但我見到漂亮的花園，從不吝惜送上我的讚美。

每天早晨出門去健走，除了鍛鍊身體，觀賞這些多姿多采的花園也是一大樂事，因為這些美麗的景色會讓我心情愉悅。有些花園是請專業園藝 公司打造的，奇花異草加上獨具匠心的布局，令人看了賞心悅目。但也有少數花園雖然插著提名認證牌子，實際上毫無亮點，讓人有名不副實之感。

有時候碰巧遇到健談的花園主人，還可以互相聊聊蒔弄花草的經驗和樂趣。有時候看到漂亮的花園，除了真誠地誇獎，我還會建議對方去參加最美花園評選，曾經有兩家花園在我的鼓動下，第二年真的插上了漂亮的認證牌子。也有人覺得只要把花園打理得漂亮就夠了，不在乎參加評選。

去年不知何故，停止了認證和評選最美花園活動，讓我和鄰居都深感遺憾。沒想到今年夏天以來，許多前院門口又陸續插上了認證花牌。看來「列治文山綻放」活動又繼續綻放了，實在令人高興。