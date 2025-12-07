時光實在過得飛快，來到美國已將近半世紀，除去前六年住在芝加哥 （Chicago）外，其餘時間皆住在洛杉磯 （Los Angeles），居住過的房子也只有三處，算是很少搬家的人。現在這幢房子已住了二十三年之久，因為是自己設計的，雖然還是有一些缺點，但住久了有感情，忍耐一下就算了。

這塊建地是一英畝的空地，設計圖樣只要經過市政府審核批准，想蓋多大就能多大，只是只有我們夫妻兩個人住，室內建坪不必太大。車房可以停放三輛汽車，樓上空間保留三分之二做為陽台，可以做為日光浴之處；黃昏時還可以坐在躺椅上，泡一壺香片遠眺太平洋；或者可以在大太陽下曬乾紅棗、龍眼等果乾，內人也習慣把棉被曬個透徹。從二樓走道開一個門就能方便進出，這個二十三呎乘二十三呎的正方形陽台也成了我家的特色。

洛杉磯一年下雨的時期只有短短的二個多月，還不是經常下，但住了七、八年後，我發現這個陽台竟然會漏水。因為雨季很短，少許漏水不需要太在意，車子有點水滴並不是什麼了不起的事。但過了兩年漏水加劇，連天花板的石膏塊都被水泡濕，掉下來砸到車上。

等到住在這的第十年，不得不重新整修，工人建議全部鏟除舊的瀝青卷材及底下的三夾板，再換新的防水材料，因為是朋友介紹來的技工，我沒有多考慮就付錢做了。

沒想到過了十年，同個地方又開始漏水，這次我自己使用ChatGPT 找到露台施工的基本方法，例如應該使用的材料、在何處可以買到、施工前後順序、平頂露台最好有百分之二向下斜的坡度等基本常識，確保與找來的技工談論修漏工作時，自己不至於太外行。下一步是從報紙分類廣告欄中，找到專門做屋頂並且有工程執照的技工，和他們電話約好時間來看現場討論。

根據這些技工穿著的服裝、說話口吻及他所開的車輛，就可以看出誰才是真正會做這種露台的技師，或者是想轉包給工人賺點介紹費的小包商。

經過一番篩選後，我決定將工程交給一名廣東技師，我拍了一張他使用材料的相片，寫好工程合同並雙方簽名才算數。基本上這種小工程有兩個方法來做，第一種使用市售的APP瀝青卷材，必須使用丙烷火焰槍將卷材背面的瀝青燒熔一些，然後與前一片卷材黏貼，這是火攻；第二種使用橡膠材料EPDM，使用黏合膠水在常溫中施工，相對工期較長。

廣東師傅建議用火攻，施工時間較短，但夏天施作，不是一般人能夠承受的苦。當天氣溫華氏九十二度，看到他全身穿厚衣褲、載大草帽、腳穿厚皮靴、雙手戴著厚皮手套，左手拿著火焰槍，右手拿一根長約十呎的鐵桿負責翻轉卷材，左腳及右腳站在熱騰騰的瀝青卷材上壓實，慢慢一吋一吋地向前推進，真是辛苦。

希望這次防水工程能維持長久，才不會讓他的辛苦白費。