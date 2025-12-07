我的環保意識愈來愈強，不但東西用得愈久愈舊，甚至還能「無中生有」，一缺了什麼，就在家中四處尋覓，找出代用品，或製作原創品，隨著創造力愈發強勁，還發生了一件詭異又絕對環保的故事。

我家廚房有個「冰箱洞」，它的上面是櫥櫃，右邊放烤箱，左鄰廚房櫃台，故而冰箱的形制大小被迫限制，以致購買冰箱時選擇有限。當初買冰箱時趕巧碰到庫比蒂諾（Cupertino）的電器店清倉減價，毫不猶豫地買了現在這座冰箱，也已經有二十多年了，這些年來，冰箱上端的冷藏室出現過三次「罷工 」。

記得第一次發現冰箱有問題，是冷藏室下面的邊緣滲水，我擦拭乾淨後，不久再度出現水漬，接著冷度不夠。我仿照停電時的做法，在三個隔區板上各擱置一大碗冰塊，沒事少開冰箱，暫時封住冷度。

此時正逢我們春季大掃除，以前從未清理冰箱洞，眼下冰箱「體弱有病」，便把它拖出狹仄的空間，上下左右徹底清除冰箱洞裡的塵垢與蜘蛛網，順勢清潔冰箱背部布滿汙垢的透氣孔。透氣孔離牆壁太近，我感覺它「呼吸」的範圍不夠開闊，自此將冰箱背面離牆壁若干距離。

兩三天後，冰箱恢復正常運作，因而第二次生病時，我依序放置冰塊及大肆清潔冰箱内外，可這回過了一星期仍不見好轉，只好上網購置新冰箱，卻遇到商品缺貨。我家聰慧的冰箱，趁著新貨沒到，趕緊自己調理整治、奇蹟復活，像是休息了一陣子以後決定繼續替我們服務，延續了和我們的緣分。

第三次有病，我在拖出冰箱清潔時，發現有個塑膠盒掉在冰箱後面，剛好擋住透氣孔，趕緊將之拿開。但這次興許它年紀大了，無論我怎樣照拂清潔，冰箱總病懨懨地不見起色。先生說，一定得買新冰箱了，我用手拍拍我的老朋友，回答道：再給它一些時間吧。

拖啊拖的，拖到我們一年一度的度假快到了，我想：大概真得汰舊換新了，要不然在外度假，等到擱進冰箱裡權且封住冷度的冰塊化成水後，沒法及時更換新的冰塊，食物可就都要壞了。

冰箱聽見我告訴先生要網購新冰箱，努力振作起來，就在度假前幾天，它恢復正常，向我誇耀它「起死回生」的能力。

我很意外這冰箱不舉白旗的生存力，體貼地持續供應它「老人家」冰塊，如同卡通片大力水手的菠菜。我也愈來愈了解它的脾性：愛乾淨、喜歡透氣、不願「吃太燙的東西」。

「換我心為你心」，始知物盡其用之深，深在體恤萬物，體悟萬物有靈。