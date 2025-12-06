世界第一大都市的紐約（New York），不僅是以華爾街為標誌的經濟中心，更是一個實力雄厚的文化中心，高校林立，各種博物館星羅棋布，在享譽世界的林肯中心和卡內基音樂廳內，由頂級樂團和演奏家呈現的演出更是精采紛呈。紐約一直是世界上最受歡迎的旅遊城市之一，而身為一名古典音樂愛好者，這個城市最吸引我的當然是音樂會。

一提起交響音樂會、歌劇和芭蕾，人們想到的可能是「貴」。不錯，一場音樂會或歌劇的票價動輒幾百，甚至上千，近年來更是漲得離譜，不是一般工薪階層能經常消費得起的。但紐約市 政府和各慈善機構有許多親民措施，還普羅大眾一方「樂」土，有的甚至不用花錢，就同樣能享受到頂級的演出。

每年夏天由城市公園基金會舉辦的「夏季舞台」（SummerStage）戶外表演，是紐約最大的免費演出，由著名的紐約愛樂、大都會 歌劇院、紐約芭蕾等團體，在紐約五大區的公園輪番巡演，為市民獻上高質量的節目。我幾乎每年都會去中央公園的大草坪欣賞紐約愛樂的交響音樂會，印象尤其深刻的是一九九三年，那時還是學生的我趁暑期在餐館打工，當我向經理提出周末請假去看演出時，他滿眼的狐疑和不解，因為周末是收入最好的。那天是義大利著名男高音帕華洛帝來演出，我下午就去占了個好位置。四時左右，帕華洛帝和樂隊前來彩排，給大家一個莫大的驚喜，想不到大歌唱家對公益演出也這麼認真和一絲不苟，讓我刮目相看。那天我等於看了兩場演出，在場聽眾超過五十萬，最後加演的那首普契尼歌劇的詠嘆調「今夜無人入睡」至今彷彿仍在耳旁迴響。

每年勞工節前十天起，在林肯中心廣場舉辦免費的「大都會歌劇院夏季高清大屏幕演出」，是另一個紐約市民納涼休閒的好去處，更是歌劇愛好者不可多得的好機會。因為我家離林肯中心不遠，十多年來我每年都會挑幾部喜歡的歌劇，一飽耳福。

林肯中心每個季度都有廉價音樂會，稱作「選擇你的付出」（Chooes-What-You-Pay），換言之票價由觀眾自定，最低價是五元，也就是說，只花五塊錢就能在富麗堂皇的演出大廳欣賞一場一流的演出，其中包括交響樂、爵士樂、現代音樂、前衛音樂和歌劇。上個演出季我在這裡聽了五場交響音樂會，過足了癮。如果你是在候場大廳，坐在沙發上看大屏幕的現場直播，還完全免費。

另外，茱莉亞音樂學院和曼哈頓 音樂學院也經常有各種免費的音樂會，由世界一流的學生演奏，水平不亞於專業。我們對古典音樂情有獨鍾，是這些音樂會的常客。

其實紐約市民能享受的樂趣遠不止這些，這些只能是掛一漏萬。我自三十多年前踏足美利堅合眾國的那天起就沒有離開過曼哈頓（Manhattan），在這兒生活、求學、工作，堪稱老紐約了。對我來說紐約不是天堂，不是地獄，而是「檀香橄欖」，待得愈久愈能體會到她的甘甜醇美，讓人回味無窮、欲罷不能，絕非初來乍到者能了解箇中滋味的。