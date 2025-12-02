新冠疫情 過後，我沒有「報復式」地去旅行，但酒店卻已報復式地加了價。年初去東京（Tokyo），疫情前常住的商務酒店通常每晚兩、三百美元，現在居然漲了兩三倍，令我無法接受。有個朋友提醒，是時候看看Airbnb 了。

這個從民宿演變而來的網上短租平台，已有十多年的歷史，這次去東京，我們在平台上找到一個位於澀谷兩房一廳的單位。預先在網上取得進入大廈和單位的密碼，晚上抵達時，雖從未見過聯繫人，入住過程倒也十分順利。

這裡地點一流，地方又寬敞，雖然沒有五星酒店那麼豪華，但非常實用，步行兩分鐘便能到澀谷的手創館（Tokyu Hands），比以前常住的酒店便利得多，即使已是深夜，也能在附近的連鎖日式快餐店填飽肚子。

當然，Airbnb沒有二十四小時服務，不如五星酒店豪華舒適，床單和毛巾也不是天天更換。最不便是離開那天，因為航班時間在晚上，雖說可把行李放在大堂，但無人看管，總有點不放心。幸好街角有間小酒店，我們租了間廉價房放行李，才安心繼續最後一天的行程。

有了這次經驗，日後旅行時就有更多選擇。數月前為慶祝小女畢業，我們舉家去歐洲自駕 遊，暑假期間酒店的價錢，簡直是「光天化日下的搶劫」，於是Airbnb又派上用場。我們先後在巴塞隆納（Barcelona）、馬德里（Madrid）、日內瓦（Geneva）和南法普羅旺斯（Provence）租了四間不同的Airbnb。

AirBnB的優點很多，除了地點好，最重要的是價錢比較便宜。想節省一點的，可只租一間房，與業主和其他旅客共用廁所和廚房，女兒與朋友先到巴塞隆納玩一個禮拜，租的就是這種房間。和我們會合後，就租了交通更方便、一廳三房的家庭式單位，業主熱情地為我們介紹附近的特點，例如超市、餐廳、便利店、地鐵入口等。入住後，我們很快就融入這社區的生活，逛完街看過名勝後，即可返回「家」裡大大的客廳休息充電，十分舒適。如果是住酒店，相信只有貴上數倍的豪華大套房，才有可能享受這麼大的空間。

三星期的自駕遊告一段落，為了方便，在巴塞隆納的最後一晚，我們還是入住酒店。雖然凌晨二時才抵達，二十四小時服務的櫃台員工仍在等候為我們辦理入住。進入房間後，立即感受到強勁空調的歡迎，空間雖然比Airbnb小得多，但設備齊全：浴室高雅潔淨，按摩浴池特大，床鋪和毛巾潔白柔軟，個人用品整齊地排列在洗手盆旁。我頓悟，一分錢一分貨，各取所值，公平交易。