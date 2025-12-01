那天一大早出門上班，腦袋裡一直轉著一個念頭：Costco 的烤雞。那隻烤雞外皮酥脆、肉嫩多汁，鹹香味十足，讓我在開卡車跑了一整天的路上，只要一想到就會忍不住吞口水。終於熬到下班，我幾乎是飛奔著衝去Costco。

車子一停好，腦子還在盤算：除了烤雞，還能順手買點什麼？衛生紙？冰棒？對了，老婆說家裡薯片吃完了。我邊想著邊往停車場邊的推車走去，才一搭上手，就看到推車裡竟然躺著一支手機。

是誰這麼粗心？手機就這樣放在車裡也不拿走，萬一被人順手牽羊，怎麼辦？我愣了一下，左右看了看，附近沒半個人。七月的太陽十分毒辣，曬得我腦袋有點發脹，原本想等等看有沒有人來找，但轉念一想，還是趕快送去服務台好了，搞不好人家已經打電話到店裡找了。

我推著車進門，走到退貨櫃台，把情況跟一名忙碌的員工講了一下。她一聽完，立刻接過手機，笑著說：「我會轉交給經理放到失物招領處，謝謝你喔，先生。」我點點頭，也沒多說什麼，繼續推車進賣場。

結果你猜怎樣？本來只想買隻烤雞解饞，結果手一滑，還是忍不住多拿了幾樣——烤雞、馬鈴薯沙拉、冰棒兩盒、一大包薯片……，結果結帳一看，五十多塊美金就這麼沒了。原本冷凍披薩還一度拿在手上，左想右想又放回去，雖然想吃，但最近肚子愈來愈有分量，回家還得面對老婆碎念，還是先別衝動。結完帳推車出門，一轉進美食區，香味就撲鼻而來——那是起司、香腸跟烤焦麵皮交織出的氣味，讓人理智斷線。我心一橫，減肥明天再說，先來塊披薩再加根熱狗壓壓驚。

正準備找個陰涼地方坐下開吃，才剛捧著披薩、拎著熱狗，老婆就牽著兒子出現在我面前。「吉米，你爸爸也在這裡耶。」老婆笑著對兒子說。我一愣，也笑了：「你們怎麼也來啦？」

原來這母子倆正好也來Costco，想買點冰棒消暑。我一聽超開心：「太好了，冰棒我已經買好了。」老婆瞄了一眼我手上的食物，有點哭笑不得。我順勢說起剛剛撿到手機的事，她一聽，竟也說：「我剛才跟孩子在Sky Zone也撿到一個錢包耶，我還請櫃台廣播找失主，結果真的讓我親手還回去。」

我倆對看了一眼，同時笑了出來。在同一天，我們夫妻倆一前一後「拾金不昧」，這巧合也太戲劇化了。

兒子接過我手裡的披薩咬了一大口，臉上滿是滿足的表情。老婆怕冰棒融化，讓兒子留下來陪我吃，她自己先開車回家。

我望著老婆走進陽光裡的背影，一邊咬著熱狗，一邊想著——有烤雞、有披薩、有笑聲、有老婆孩子，還有這些生活裡冒出的小插曲，用心感受生活裡的每一刻，平凡的小日子就是這麼美好。