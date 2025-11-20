我的頻道

白荷
還記得多年前，小女兒開始了物理治療師的三年課程，沒想到學校第一學期就安排了最具挑戰性的「人體解剖學」，她與幾個同學共用一具大體來學習。我問她是否害怕，她坦言一開始確實心裡怕怕的，但很快就適應了。

聽著女兒的分享，我忽然想起許久以前在報紙副刊上讀過的一篇文章：一名母親寫到，女兒就讀醫學院時，有一天特意邀請她去「認識一個人」。女兒帶她走進實驗室，指著那具分配給她的遺體，恭敬而莊重地說：「這是我要介紹給您認識的人。」當時，柔和燈光下，女兒滿懷感恩與敬意介紹這位無言老師的神情，令作者深受感動。她驚訝女兒的成熟，也確信孩子將來一定能成為一名仁心仁術的好醫師。這篇文章深深烙印在我心中，從未忘懷。於是我將這故事轉述給女兒，提醒她也要以同樣感恩的心態來面對學習，不要辜負了捐贈者的一片心意。

有一年，我到加州（California）探望母親。那時她已近九旬，但精神矍鑠、體力充沛，上可爬樹摘果，下能種菜栽花，令人讚嘆。那次，她語重心長地告訴我，希望我幫忙完成一個心願——將來身後要把遺體捐出來。聽得我滿心驚訝，問她為什麼？母親解釋，她有朋友曾簽署器官捐贈，而她則想捐贈整具大體。「我一生平凡，沒有什麼大貢獻。既然我們是基督徒，靈魂會回到天家，這副軀殼只是暫時的帳篷，是會毀壞的身體。如果能把它留給醫學研究，那不是更有意義嗎？」

母親的話，誠懇而堅定，顯然經過長久思索，我便不再勸阻，而是積極幫忙聯繫，最後選定洛杉磯加州大學分校（UCLA）醫學院的捐贈部門。完成簽署後，我仍不時提醒她，隨時可以改變心意，甚至無須做任何通知，可母親始終堅定如初。春去秋來，又過了近十年，甚至在疫情後，她還叮囑我再致電確認，擔心資料過期無效。她的慎重與決心，讓我深深感到她無悔的決定。

去年十二月，母親因心臟衰弱住院，高齡的她無法接受手術，兩個多月後終於走完人生最後的旅程。母親安詳辭世，享年一百零二歲。雖然我們滿懷不捨，卻尊重她的心願，聯繫了UCLA。當母親的遺體由醫院走廊送出時，全體醫護人員肅立致敬，目送她離去。幾小時後，UCLA的職員來電表示，亞裔大體捐贈者十分罕見，對他們的醫學教育意義尤其重大。他們由衷感謝母親，並驚嘆她如此長壽，這將為研究長壽與健康提供寶貴資料。聽到這些，我們雖然悲傷，但心中油然生出一股安慰與驕傲。

母親的頭腦清晰，眼力敏銳，聽力敏捷，甚至比我們子女還要靈光。她的一生，看似平凡卻充滿智慧與堅毅，如一部精密的「長壽機器」，最後仍能成為醫學的無聲奉獻。

兩周後，我們收到UCLA的一封感謝卡，卡上印著母親的名字，隨信附上一個寶藍色小絲絨袋，袋中裝著一包加州罌粟花的種子。罌粟花不是名貴花卉，只是樸素地點綴著加州大地——正如母親的一生，看似平凡，卻靜靜美化了人間。

我們決定把這些種子撒在院子的一隅，讓它們迎風綻放。當花朵搖曳時，我們便會想起母親，她曾將那份無私的愛遺留在人間。

