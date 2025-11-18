我的頻道

正在渡河的斑馬。（圖／作者竹義提供）
正在渡河的斑馬。（圖／作者竹義提供）

位於肯亞西南角的馬賽馬拉（Masai Mara）保護區，面積一千六百平方公里，和坦尚尼亞境內面積三萬平方公里的塞倫蓋蒂（Serengeti）國家公園，是兩百多萬隻牛羚、斑馬、和羚羊，以及其他數十種大型哺乳動物的棲息地。

馬拉河由肯亞高原向南流經保護區，進入國家公園後，最終流入維多利亞湖。兩百萬隻動物逐水草而居，每年七到九月，陸續由塞倫蓋蒂遷移到馬賽馬拉；十一月時，再往南移回塞倫蓋蒂。看動物大遷徙是很熱門的旅遊行程，在遷徙的過程，動物們需要渡過馬拉河，渡河時動物會排成一列，很是壯觀，是來這裡玩的人最想看到的場景。只是河裡有不少鱷魚，上岸點又會有土狼在等待，其實渡河是很危險的。

早上搭乘四人一輛的越野車，開進無邊無際的大草原，綠草夾白芒，四散稀疏的非洲金合歡。柔和金黃的晨曦灑在草上，曬在埋頭吃草的牛羚、斑馬和羚羊背上，微風吹過，風吹草低見牛羊，好一副美麗祥和的景象。在崎嶇不平的草原土路上顛了一陣子，突然導遊指著前方路邊草叢說：那裡有一隻獵豹。獵豹蹲坐在草地上，帶黑色圓點的金黃皮毛閃閃發亮，一雙黑色眼睛帶著兩條長長黑線，黑白黃相間的長尾巴拖曳在身後，太漂亮了。

獵豹是地球上跑得最快的動物，時速可達七十英里。隔沒多久，一條乾溪旁的矮樹叢邊站著一頭公獅，不遠處躺著一頭母獅，圍觀的車子不多，我們可以好好欣賞。透過司機間的互相通報，我們還在一棵非洲金合歡樹上，看到趴在Y字型樹幹睡覺的花豹，真是幸運的一個早晨。獵豹身上的花紋是實心圓或橢圓，而花豹身上的花紋像花瓣。

中午在小溪旁午餐，餐後沿著溪前行，左前方出現一小群牛羚。我們停下來等候，看牛羚排成一列奔跑跨過小溪，是我們第一場渡河秀。下午到馬拉三角洲一個動物渡河點守株待兔，這裡草原上到處都是牛羚，卻只悠閒吃草，等了半天都沒動靜。

對岸來了四隻牛羚走下水邊，水裡的大鱷魚看到了，慢慢地游過來，帶頭的牛羚不知是否察覺，猶豫了一下，仍下水渡河，另外三隻陸續跟進，大鱷魚加快速度，我們都好緊張。一隻牛羚上岸了，第二隻也快了，突然一聲悲鳴，河面水花四濺，第三隻牛羚被鱷魚拖入水下，水面很快復歸平靜。大家悵然，怔怔地看著最後一隻牛羚驚魂未定、匆匆上岸。之後，司機透過通報，快車去另一個可能的渡河點，等我們到時，看見對岸一群土狼正在分食牛羚，兩隻鱷魚上岸想分一杯羹，土狼上前對峙，鱷魚停住不動。後來的牛羚不敢再過河，渡河秀又沒了。

隔天旅館安排我們在馬拉河邊吃早餐，吃完再度上路。司機相中一群牛羚正在集結，便把車停在河邊等待。等了一個多小時，牛羚依舊沒渡河，只忙於吃草；反倒是對岸來了幾隻斑馬，愈聚愈多，估計有上百隻。斑馬們動來動去，尾巴左右搖晃，終於領頭斑馬下水向我們這邊走來，其他的陸續跟進。水聲驚動了下游一隻鱷魚，朝斑馬游過來，我太太緊張地大叫「Hurry up（快點）」 ，很怕昨天看到的悲劇重演。所幸所有斑馬都平安過河，全車拍手歡呼，幫斑馬叫好，也很開心終於看到小型渡河秀，完美結束這次旅遊。

