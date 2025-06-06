（我們的七人駱駝隊。圖／作者宋原提供）

三月春光爛漫，我兩老隨著女兒一家五口去摩洛哥旅遊十三天。

臨行前，我大致閱覧了一下旅程，第一站便是飛往摩洛哥四大皇城之一馬拉喀什（Marrakech），然後向東行，穿越托德拉峽谷（Todgha Gorge）進入撒哈拉沙漠（Sahara Desert），最後再繞回去到瀕臨大西洋、摩洛哥西邊的第一大城卡薩布蘭卡（Casablanca）。

遊覽完馬拉喀什後，便開始我們辛苦的車程旅遊，女婿租了一部八人座旅行車，並帶有一名司機做導覽，第一天我們在峽谷中穿山越嶺，沿著彎曲連綿的山路整整開了七個多小時，當晚住宿在荒郊野外、鳥不生蛋的一家莊園民宿。第二天繼續車行，又開了四個多小時，才終於到達我們的目的地──撒哈拉沙漠。

我們住宿的帳棚旅館在沙漠裡面，旅館派來二部越野車載我們進入沙漠，車行在沙漠碎石、黃土高坡上，看似不是路，但又硬是開出一條路來，上下顛簸、左右搖擺，我的五臟六腑幾乎傾巢，開了二十多分鐘才終於到達旅館。

我們住宿的帳棚就在沙漠中的沙丘旁邊，遠望過去，浩瀚的沙漠壯麗又奇妙，它靜謐、遼闊、神祕，無際又無邊，金黃色的沙丘高低起伏，獨特的自然景觀令我瞠目結舌、嘆為觀止，這二天的奔波真的是值得的。

按照計畫，第二天早餐後便是我們在撒哈拉沙漠的駱駝行。當我們到達集合地點，七隻駱駝已經跪伏在地排成一隊，駝夫是名年輕人，他穿著一件摩洛哥男人常穿的連帽長衫長袍，腳踏露趾拖鞋，頭上裹著頭巾並包著嘴巴，整張臉只有露出一雙眼睛。女婿被安頓在駝隊的最後，然後是大外孫、女兒、兩個外孫女，我竟然被安排為首，老公則緊接在我後面。我以前騎過駱駝，知道當牠們站起身時，幾乎是先拋後摔，動作幅度很大，心裡雖有準備，但我仍是嚇得驚叫連連。

駝夫牽著駝隊往沙丘前進，他說：摩洛哥沒有雙峰駱駝，只有單峰，因此坐背比較寛穩。我們也隨著駱駝的腳步爬高踩低，在這片沙海中，悠閒地盪著、踱著。

我們這七人的駱駝隊走了約半個多小時，來到一個矮小但可以遮陽的樹叢堆旁，駝夫幫助大家下來，讓我們在沙丘中快樂地爬沙、玩沙、踩沙。今天我們運氣真好，天氣完美，雖然有些熱，但不燥，蔚藍天空、萬里無雲，居高臨下，四處觀望，崎嶇的沙漠地形及沙丘形態各異，有呈半月型的、月牙型的，有的因日照之故，顏色變成金色，有的因風吹而變化無窮，獨特的魅力令人驚艷著迷。

駝夫也沒有閒著，他把我們的坐墊毯子鋪在沙堆上，讓我們可以休息。他隨手抓了一些亁樹枝，在樹蔭下生火，拿出一個銀茶壺，放了些薄荷葉片和茶葉，開始煮茶，這就是摩洛哥有名的待客飲品──薄荷茶。它的特色就是放了很多方糖，為了使茶的苦味和糖的甜味完美結合，他們一直不斷地把煮開的熱茶倒進杯子，然後再把杯子內的茶倒回茶壺。駝夫開玩笑地說：「摩洛哥不產茶葉，這茶葉來自中國。」我們邀他同飲，但正逢齋月，從日出到日落，他們是不能進食或者喝水的，只能作罷。

我們在這寬闊無際的熱帶沙漠中，擁抱著天地，享受著自然一個多小時，在駝夫的幫助之下，依依不捨地再騎上駱駝，踩著高高低低的沙丘，慢慢地走回帳棚旅館，結束令人難忘、值得回味的一天。