在要展開菜鳥網路約會前，美國朋友蘇珊為我上了一堂「網路約會安全守則」。她的網路約會經驗相當豐富，足夠當我的啟蒙老師。

之前聽多了網路約會詐騙，因此，即便身邊的美國朋友很多都上網約會，也分享了她們的經驗，我仍然沒被打動，就是怕自己是小白兔，一上去就碰到大野狼。而蘇珊為我上的課，都聚焦在網路約會安全。

網路約會安全第一條，要約在公共場所。我和第一個男人約在美式中國餐館，看看對方是否接受多元文化？而我挑選的是美式中國餐館，因為美國人愛吃美式口味的中國菜，若約他們到貨真價實的中國菜餐館，可能會把他們嚇壞了。

第二個男人約在我家附近的一個小咖啡館，在室外喝咖啡，這樣萬一我不喜歡對方，可以很快閃人。那個男人一見面就告訴我，他在亞特蘭大（Atlanta）以北的勞倫斯威爾（Lawrenceville）有一間很大的房子，歡迎我去拜訪。他犯了兩個約會大忌，先是侃侃而談他是川普的粉絲，我認為這樣的人不是適當的對象，畢竟我可不想婚後天天聽到政治；第二個大忌是他在和我喝咖啡時接了一通電話，我認為他不尊重約會的對象。所以，一杯咖啡沒喝完，盡管他口口聲聲說喜歡我，我還是禮貌性告辭。

第三個男人約在星巴克 咖啡。我原先是考慮麥當勞 ，因為我喜歡那裡的咖啡，可是，我又思考，麥當勞在美國屬於底層人去的地方，對方可能會對我有誤會；於是我改約在星巴克，因為星巴克一開始是設計給年薪八萬美元的人去的咖啡館。果然，我後來的丈夫東尼告訴我，當時若我約他到麥當勞，他可能不會去赴約。

網路約會安全第二條，不可以讓對方知道你住哪裡。蘇珊警告我，除非到論及婚嫁，才可以讓對方知道我住哪裡，這樣萬一約會不成，才不會被對方跟蹤或騷擾。

我謹奉這條守則，從第二次開始和東尼約會，我都約在高速公路出口的加油站 ，而約在加油站是我不願意對方看到我開了什麼車，或者看到我的車號。我從家裡走路到加油站，和他會合就直接上高速公路，約會都是去亞特蘭大以北的州立公園走路，經濟又實惠。

網路約會安全第三條，不喝對方給的飲料，因此，我自己點咖啡，自己付錢。這點對我來說，其實也是我從年輕時約會的習慣，不讓對方幫我付錢，這樣好聚好散。

網路約會安全第四條，盡量在白天約會，因為晚上變數多。

網路約會安全第五條，約會前先給幾個好友傳簡訊，讓他們知道我正和一個陌生人約會。

網路約會安全第六條，穿著打扮上盡可能保守正式，不要太性感，這是避免約會強暴。而我是一條牛仔褲和一件圓領衫了事。

我的網路約會算是很順利，也很幸運。因為我遵守了蘇珊的安全守則，也把我的經驗分享給想要網路約會的讀者們。