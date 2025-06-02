今年三月，我們從新澤西州 的紐瓦克機場（EWR）飛到德州 的達拉斯沃斯堡機場（DFW），此行是去看望兒子一家。在機場租車 時，我們注意到租車合同上附了一個二維碼（QR code），租車公司的櫃檯職員說，還車時用相機掃一下二維碼，就能帶你回到還車的地方。

我最近更換家裡網路的路由器，紙盒内沒有使用說明書，只有一個二維碼，打開手機上的相機瞄準二維碼，就可以帶你去一個網站看使用說明書。

去年聖誕節，我買了一支手表，也是由一個二維碼導向使用說明書。看來二維碼愈來愈流行，這次旅行結束還車時可以試試看。

達拉斯沃斯堡機場是位於北德州雙子城達拉斯（Dallas）與沃斯堡（Fort Worth）中間的大型國際機場，面積一萬七千二百英畝，是僅次於科羅拉多州丹佛機場（DEN）的美國第二大機場。所以機場附近路況複雜，更糟糕的是我們租車沒預購過路費，達拉斯很多路段要收費，尤其是機場附近不收費無法進入航空站，所以我們開車絕對不能誤入歧途，上了收費公路。

吃完晚飯，我們跟兒子一家道別，開始了機場還車的驚險之旅。我和老婆共有兩支手機，一支掃了還車的二維碼，馬上跳出一個不知名的導航器，指示我們如何開車回到還車中心。另一支手機則使用平時慣用的導航，我們把目的地設為機場租車中心，並設定避免收費路段；同時使用兩個導航比較保險，至少有一個我們信得過。出發時間是晚上八時，天色已黑，預計晚上九時前能還車。

從兒子家去機場的路是要收費的，但是旁邊有一條免費且平行的輔路（service road）可走。偶爾輔路也有路斷的情形，這時，車子要開進收費路段，而且馬上要出來，免得被收費。我們慣用的導航器在這重要的時刻會顯示：「此段路免費」，讓我們安心地開進收費路段；二維碼的導航器則沒寫。我們慶幸有兩個導航器，可以不依靠二維碼導航器。

走了二十英里，總算快到機場了。以前我工作時常到達拉斯出差，對機場還車的路線略有記憶，但因天色黑，得充分依賴導航。在去機場的輔路上走了一段，眼看著就要到達目的地時，老婆突然說兩個導航指向不同的路線，我建議兩個導航都不要用，一切以路標為準，因為我一路都看到「還車」（rental car return）的箭頭。

說時遲那時快，老婆叫我轉彎，我照做後心中暗喊「不妙」，因為眼前景象和我記憶中的還車中心不一樣，到了目的地，原來是租車中心，不是還車中心。雖然還車中心就在租車中心大樓的後面，但我不確定是否有免收費的路徑可達，只好動用二維碼的導航，再繞了一大圈，才終於抵達還車中心，可以說是有驚無險。

租車合同上的二維碼，確實會帶領顧客回到還車中心，至於是否會走上收費道路，並不清楚，所以可以兩個導航同時用，快到還車中心時，可以不用導航，其實古老的看路標方法最可靠。