從童年玩伴到新舊同事，女兒的婚禮聚集了一百多名賓客。（圖／作者許怡靜提供）

一般而言，從紐約直飛台北，大約需花費十六小時。那麼，從紐約直飛南非 開普敦（Cape Town）是多久呢？大約十五小時，也是不遑多讓了。

去年三月，女兒女婿決定在南非的開普敦舉辦婚禮時，身為父母的我們都想：如此長途跋涉會有多少賓客前往參加？很多親友問：新人為什麼婚禮地點選擇在南非呢？答案非常簡單，因為女婿是來自南非的英國人，且女婿的父母親年事已高，不適宜長途旅行來美國了。

對新娘子而言，南非更充滿了年輕夢想的美好記憶。女兒在哈佛大學的第一年暑期工作：世界教學（World Teach）就是到南非，緊接著跟隨教授帶領學生去南非實習，大學畢業後留在哈佛當助教兩年，更是每半年長住開普敦，擔任學校駐非洲代表。

如同婚禮中外子的致詞：「之前，女兒自己勇敢走過多少的路程，是我們無法想像的」，而這正是女兒為什麼想帶著家人和朋友，回到十七年前她獨自踏足的國度，邀大家一起見證慶祝她人生中最重要也是最美好的時刻。

女兒相對比較晩婚，她大部分朋友的孩子年紀都在四、五歲之間，帶來南非旅行還太小，留在美國請父母或保母幫忙照顧，困難度也高。所以，新人非常感謝能夠排除萬難前來參加婚禮的朋友們，更在開普敦精心安排一個星期的活動：地理之旅─親臨好望角（Cape of Good Hope）、觀賞海邊小企鵝；歷史之旅─參觀羅本島（Robben Island）當年囚禁南非第一位黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）十八年的牢獄房；紅巴士一日遊─坐纜車上桌山（Table Mountain）俯瞰開普敦，黃昏在葡萄園邊賞日落邊品酒。

婚禮賓客一百多人，有女兒三歲就認識的童年玩伴、從小學到高中一起長大的同學，也有中文學校的同班朋友，和大學同學、新舊同事，可稱得上是新人成長過程中友情的總回顧。

婚禮的長輩桌則是我這個丈母娘友情無價的高光時刻。感謝從新加坡 前來的高中摰友慧賢夫婦，以及從美國新澤西州 （New Jersey）一路轉機，幾乎是二十四小時才抵達的良師益友菀夷伉儷。她們和其夫婿的作陪，為我紓解了許多人際的壓力，有的學識淵博，和賓客交談，不費吹灰之力就讓華爾街的年輕人甘拜下風；有的專業十足，指導美容師、美髮師如何為六神無主的丈母娘妝扮，女兒說她有五個伴娘，而媽媽這個丈母娘也有最佳伴娘護衛。同時這桌長輩，運用電腦軟體或攝影技巧，也令年輕人刮目相看。看那上傳到共享網站的照片，最酷炫的可是新娘媽媽朋友的傑作。