一直以來，無論是職業還是業餘愛好，我總是沉浸在文字的世界裡。然而，年歲漸長，我愈發感到自己缺乏生活常識。最近買冰箱，就搞了個大笑話。但我也從中獲得了些許智慧，並感受到了商家的溫情關懷。

家裡的冰箱容積小，還經常起霜，冰塊常積成臉盆大，與食物爭奪存儲空間，於是我決定換個大一點的。量好廚房空間後，我去了法拉盛 （Flushing）離家最近的家得寶（Home Depot）。

店裡冰箱大多是大尺寸，僅一款高、寬比我的廚房空間略小，也符合我對上冷凍下冷藏的需求。結帳時，店員問：「門右邊？」我被問得有點莫名其妙，但等到冰箱按時送到，被安置到廚房時，我才發現買錯了。

原來冰箱的深度也應該測量，並留出空間以確保散熱。結果，新冰箱後部緊貼牆面，還比廚房左側的門框突出四點二五英寸；當冰箱門從右邊打開時，我被擋在一側，無法放取物品。送貨員說：「門應開左邊，不過要額外收費。」這時我才明白，店員當時問我「門右邊？」的真正含義。

我再次檢查，發現冰箱門的左右兩邊結構相同，確實可以將門樞紐換到左側，如果結帳時提出要求，是不會額外收費的。不過，我決定退貨的另一個原因是，雖然冰箱能塞進廚房的位置，但兩邊沒有留出至少一點五英寸的空隙，且後部緊貼牆面，導致冰箱無法正常散熱，這會損壞壓縮機，降低能效，導致電費 上升。更糟的是，可能引發故障，縮短冰箱壽命，甚至影響低溫效果，導致食物變質。我苦笑著得出結論：我確實缺乏購物的智慧。

我再次回到家得寶，得知只要冰箱完好無損運回，會全額退款。然而，身為老人的我束手無策，一名華裔 店員建議我雇請搬家公司；但我覺得不太可靠，萬一運輸過程中冰箱受損，家得寶會拒絕退貨，我便進退兩難了。

於是，我打電話向門市的客戶訂單專員申訴，並寫信給家得寶總部和門市的三個客服郵箱：說明我缺乏經驗，沒有測量冰箱深度尺寸，但如果店員能提醒，我應能避免犯錯。我請求家得寶的專業送貨員幫助運回，以確保冰箱完好無損地退回。我並沒有抱太大希望，只是努力爭取，沒想到專員同意了。幾天後，兩個送貨員運走了冰箱，我心中的大石頭終於落地，趕緊拿出四十元小費感謝他們。更意外的是，不僅全額退款包括運輸附加費用，運回服務竟然也免費。

從運輸問題的妥善解決到客服團隊的耐心說明，我深為感謝，再次去信，表達我對服務的滿意。