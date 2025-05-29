冰山冰河環繞南極歐尼港。（圖／作者竹義提供）

朋友去了南極，回來以後讚不絕口，布滿美麗奇幻大小冰山的蔚藍南冰洋，雪白純淨的南極大陸，還有萌態百出的可愛企鵝和巨無霸鯨魚。看了朋友的照片，好想走一趟，可是太太怕暈船，一想到德瑞克海峽（Drake passage）的風浪，只能打退堂鼓。但幾個月前偶然得知有可以坐飛機過海峽，再上船遊南極的行程，我們挑選了銀色奮進號（Silver Endeavor）郵輪 ，準備飛去南極，一圓心願。

專營南極空飛行程的「Antarctica21」是這一航線的唯一航空公司，由智利最南境的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起飛，兩小時橫跨德瑞克海峽，抵達喬治國王島（King George Island）。這裡沒有機場，也沒有塔台，只有一條泥土短跑道；飛機降落全靠機長目測和經驗，若是天氣不好、視線不佳，就沒辦法降落。飛機起飛時間， 全看天候狀況機動調整，旅客得隨時待命，曾經有延遲兩天才飛的例子。我們運氣不錯，當天下午三時就成行，上機前我們得穿上郵輪公司準備的南極探險裝：防水厚夾克、防水褲和長筒防水靴，因為一下飛機，我們直接被帶到海灘，涉水爬上橡皮艇，頂著寒風開十分鐘左右，再登上郵輪。

睌上沿著南極半島往南開了一百七十六海浬，中午前抵達夏洛特灣（Charlotte Bay），下午所有旅客分成兩組輪流搭上橡皮艇，由探險嚮導帶領在海上巡航，觀賞企鵝、鯨魚和南極風光。海上四處有浮冰，嚮導說：「浮冰有兩種，形狀不規則的大小冰山，由冰河 裂解飄流海上，因含有礦物質，水面下部位會呈現水藍色；另一種平平白白的一片，是冬季時結凍的海冰。」

大家初到南極，第一次坐橡皮艇，雖然頂著寒風細雪，仍是興致高昂，看著浮冰上的企鵝，都覺得新鮮有趣。巡航快結束時，突然聽到稍遠處傳來歡呼聲；嚮導馬上加足馬力，衝鋒開過去，兩隻座頭鯨一前一後，正在上浮吐氣、下潛翹鯨尾，我們看了好開心，直呼運氣好。

南極的夏天，清晨二時日出，隔天睡醒時，天已大亮。我穿上厚夾克，準備去陽台欣賞風景，一打開門，就聽到船外此起彼落的破水聲，往下一看，一群企鵝正在船四周游水，一會兒下潛，一會兒破水而出，煞是好看。不知道牠們是在嬉戲，還是在覓食？昨天下午找了半天沒看到幾隻，今晨，這群企鵝自己送上門來表演給我們看，真令人開心。

這天天氣超好，萬里無雲，我們在奧恩港（Orne Harbour）上岸，要登陸南極大陸，也是我們踏過的第七大洲。沿著嚮導安排的之字形路線往上爬，大家都穿著船公司送的紅色厚夾克，一條紅色人龍蜿蜒在耀眼的白色雪坡上，煞是醒目。這裡是一個內灣，從山上往下看，雪白的冰山環繞著蔚藍的海面，點綴著四散的碎冰，宛如仙境。

接下來天氣比較不好，回家的飛機晚了一天才飛，我們仍然很感恩有這樣的機會到南極，觀賞鯨魚和企鵝，和瀏覽仙境般的風光。回家後，好幾張照片都變成我手機和電腦的桌面照。