在加州 棕櫚沙漠城（Palm Desert,California）的短暫停留，本是為了享受這裡明媚的陽光。然而，與當地人的閒談中，我意外得知，他們竟然也會羨慕我們那些多雨的地區。人們總是這樣，彼此羨慕著對方的生活。

那天，在Costco購物後，我們決定在那裡解決午餐。我們買了一張大比薩，三個人分食。環顧四周，卻發現沒有空位可以坐，心中不禁有些失落。

這時，我注意到一名正在吃熱狗的白髮老者占據了角落的一個座位。我走上前去，禮貌地詢問：「先生，我們可以坐這裡嗎？」他停下手中的動作，微笑著抬起頭，熱情地回答：「當然可以，請坐吧。」坐下時，我注意到他的購物車裡除了一個紙袋裝的熱狗外，別無他物。

我好奇地問：「您是本地人嗎？」「是的，我已經在這裡住了十幾年了。」「這裡的陽光真是太棒了，不像西雅圖 總是下雨，真羨慕您能住在這裡。」他笑著回應：「現在是不錯，但夏天這裡熱得要命，能達到華氏一百二十五度，可不像西雅圖，雖然雨水多，但至少不會熱死人的。我倒是挺羨慕你們西雅圖的生活。」他的話讓我忍俊不禁，而他則繼續享受著他的熱狗。

我注意到他的購物車空空如也，便問：「您好像沒買東西呢？」「哦，我不買東西，我只是用它當作助行器。」他告訴我，他的妻子就在這家商店工作。

我有些驚訝地問：「她還工作呢？」語氣中透露出對這麼大年紀還在工作的驚訝。他理解我的意思，笑著說：「我妻子比我小十八歲，是我當ESL老師時娶的，她是我的學生。」

這位曾經的老師與一名墨西哥 女士結婚已有二十七年，他們的兒子住在華盛頓州的奧林匹克（Olympia,Washington）。最近家裡添了一輛新卡車，因此妻子決定再次出來工作，以支付車款。

我打趣道：「娶個年輕妻子也有好處，可以繼續工作。」他笑著回答：「別看我年紀大了，我還在經營一家小出版社，專門幫人出書，最近正在忙兩本書的項目。」他的臉上洋溢著滿足的微笑。我也分享了自己出書的經歷，因此找到了共同的話題。

告別時，他祝福我們：「希望你們能享受這裡的陽光，但別忘了，我真的很想搬到西雅圖去住。」看來，無論是生活在陽光普照的地方，還是陰雨綿綿的區域，人們總是相互羨慕著對方的生活。