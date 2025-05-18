出生於賞櫻 勝地青島，讓我一生與櫻花結下了不解之緣。

青島櫻花有著百年歷史。一九一四年日本 侵占青島，從本土引進兩萬多株櫻花。一九二二年中國收回青島主權，又擴大了櫻花的種植。早在上世紀二、三十年代，青島櫻花節就已盛名遠播，吸引各地遊客前來賞櫻。

我對櫻花的最早記憶是八十多年前的兒時，那是個物質生活匱乏的年代，孩子們心目中的櫻花節不亞於過年和逛燈會，因為櫻花節不僅有好看的，還有好吃和好玩的。櫻花盛開時，中山公園櫻花大道一樹樹怒放的櫻花如雲似霧，高大的櫻花樹下遊人如織。兒時記憶裡，櫻花節不僅有絢麗多彩的櫻花，還有各種美食攤位和五顏六色的小商品，到了上學年齡，櫻花節便成了放春假的首選活動。不知不覺中，年年賞櫻激發了我從小對櫻花的喜愛。

五十年代末去上海讀大學，令人失望的是諾大一個現代化都市竟然看不到櫻花。直到七十年代末，上海才開始了櫻花的種植，但我始終覺得上海的櫻花不成氣候，不僅數量有限、觀賞度低，且多半是白色單瓣品種，完全無法與青島色彩絢麗的多瓣櫻花相媲美。

本世紀初我和先生去加拿大探望女兒一家，有機會去了另一個櫻花聖地溫哥華（Vancouver）。溫哥華櫻花史要追溯到一九三○年，八百株櫻花由日本贈送。如今這批櫻花已演變成五十多個品種，數量已達數萬株。溫哥華櫻花不限於公園和廣場，而是遍布大街小巷、庭前屋後。花季特別長，從二月持續到五月，且色彩空前豐富，純白、淡粉、緋紅、黃與綠應有盡有。各路櫻花競相綻放時，溫哥華成了櫻花狂歡節。

女兒家街區自帶一個小櫻花園，清晨出門散步，可以近距離觀察小花苞一天天由小變大、從開滿到花謝；這種與櫻花朝夕相處的親密感覺，一生難忘。

十年前我移民美國，定居在紐約皇后區森林小丘（Forest Hills, Queens, NY），步行十幾分鐘便是維多利亞式建築群環抱著的數條櫻花步道，成了晚年又一個賞櫻的好去處。

最難忘的是，兩年前兒子駕車帶我們去紐約最佳賞櫻景點布魯克林植物園 （Brooklyn Botanic Garden）。兩百多株異常高大的櫻花，布局別致、品種繁多，其中一棵綴滿粉色花朵的特大櫻花，竟然展現出一面碩大無比的花牆，氣勢壯觀，令人震撼，湖面上的櫻花倒影，更是如夢如幻。遺憾的是先生九十歲高齡身體虛弱，是兒子推著輪椅帶他賞遍了全園的櫻花。兩個月後先生辭世，那個春日的賞櫻，成了對生者和逝者心靈永遠的撫慰。

櫻花惹人愛，不單為它盛開的艷麗，也為落櫻的淒美。櫻花會在絢爛之極瞬間謝落，來得熱烈去得匆忙，給了我們生命哲學的啟示：生命是短暫的。在浩瀚宇宙裡，人類又何嘗不是短暫的一生？英語中，「當下」是present，「禮物」也是present，時間是上蒼賜予的禮物，稍縱即逝。櫻花提醒我們：活好當下，珍惜短暫的一生。