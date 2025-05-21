好友Chris傳送高爾夫球一桿進洞的精彩影片給我欣賞，看完後我決定退休 時身體力行，學打高爾夫球。

我是個左撇子，因為不易買到適合我的二手球桿，只好買了一套全新球具，也騷包地買了象徵老虎伍茲 （Tiger Woods）的老虎頭套，套在發球木桿和球道木桿頭上以免刮傷。

在「球具」具備只欠「揮桿」的情況下，首先我花了些時間在YouTube上看了很多高爾夫球初學指南的影片，還上網買了一個練習打擊網，它像是一頂帳篷，我把它固定放置在後院的草地上。每當我練習揮桿，震耳欲聾的聲音如同槍聲一般，一開始，鄰居紛紛打開窗戶一探究竟，可能以為我家發生了槍擊案，不多久他們就習以為常，知道是一個東方老頭在自家後院練習「打靶」。

我在後院苦練了幾個月，Chris建議我到科羅拉多州 森特尼爾市（Centennial,Colorado）的高爾夫練習埸揮桿，場地使用高科技，在大螢光幕上我可以立即清楚地看見每一次擊球的飛行軌跡、球落地位置和飛行距離，我陸陸續續的光顧了幾次，靠著自己摸索，學會了一些揮桿的小技巧。

當覺得一切準備就緒的時候，我約了Chris到球場驗收成果，我們找了一個九個洞全是標準桿三桿的球場，登記當天最後一組開打，在後無「追兵」的情況下，我們可以慢慢盡情地打。

由於我較少在練習場練沙坑球和果嶺推桿，第一洞就打得慘絕人寰，開球不幸打入沙坑，我猛力一揮，不但沒打到球，連桿子也飛了，沙麈如「萬沙浪」迎面撲來，我一個重心不穩，摔個四腳朝天，在Chris悉心指導下，費了好一番功夫才將球送上果嶺。接著Chris教我蹲下來先觀察果嶺，再決定如何推桿，聽完他的指導，我仍是一知半解，沒想到球愈打離洞愈遠，真是名符其實的捨近「球」遠。

第二洞我用七號鐵桿輕輕一揮，球不但上果嶺且慢慢滾到洞口邊，真是太不可思議了，我快歩走上果嶺，戴上老花眼鏡盯著球，心想如果此時有一陣風能把球吹進洞裡，這就不是我第一次的小鳥球（Birdie）而是一桿進洞的老鷹球（Eagle）了。打完球後，我看著自己的記分卡紙，比每次體檢的驗血報告還更慘不忍睹。

我和Chris又約了下次去打一般標準十八個洞的球場，希望那些套著老虎頭套的球桿能給我帶來好運。有人打了幾十年的高爾夫球，從來沒有一桿進洞的記錄，而有些初學者卻超乎尋常打出一桿進洞的成績，那真是需要揮桿技術和運氣完美的結合，此時我只能安慰自己，有志者事竟成，希望有一天夢想也能成真。