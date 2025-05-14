我們這條街有一戶人家，每次經過，總會有狗趴在窗台朝行人狂吠，後來在外面走路，碰到一名優雅漂亮的女人，聊起天來，才知道她就是這些狗的主人。卡羅琳說她特別喜歡狗，也喜歡照顧狗，她沒有別的嗜好，周末、假期都在寵物 關愛機構做義工。她說狗的忠誠與感情是直接又純粹的，人類無法與之相比。

這些狗都是卡羅琳從佛羅里達州 （Florida）當地的寵物關愛機構領養回來的，有的是長期領養，有的是短期寄養。短期寄養的狗通常都有嚴重疾病，不適合留在人手短缺且擁擠不堪的關愛機構，寄養在私人家庭，可以給予牠們更好的照顧，舒適無憾地走完狗生。

說實話，卡羅琳對狗是真好，家裡經常同時收養兩三隻狗，每次遇到她遛狗，她就會告訴我這隻狗是腿有殘疾，或那隻有什麼疾病。她對那些狗極盡溫柔，百般耐心，有一次她邀我一起帶一隻大白狗去公園「慢步」，白狗有多重疾病纏身，不能走快。她說感覺白狗去野外與大自然親密接觸會比較快樂，所以會經常帶牠出去，每次還會專門為牠帶水。

她自己還花錢費時間帶白狗看醫生，獸醫建議去看神經科獸醫，聽到這我才發現自己孤陋寡聞，不知道獸醫也會有這麼細的分科。而神經科獸醫建議卡羅琳幫白狗做MRI，費用是兩千美元。我問她，做了MRI可以救狗狗的命嗎？她說醫生也不能肯定。我說既然如此，還不如讓狗狗舒服一點過日子，不要折騰牠，其餘的交給命運。她未置可否，我也不能多講。

她收留的另一隻腿有殘疾的小狗，據說以前受過虐待，有心理陰影，行為有點乖張，所以她請專門的動物心理治療師上門，每周一次為小狗做心理疏導。這真是令我大開眼界，第一次聽說還有動物心理治療師的存在，肯定花費也是不低的。

卡羅琳出生於法國，大概五六歲時隨父母來到美國，青少年時期父母離婚，爸爸回到法國，媽媽再嫁後又生了一個妹妹。在與她交流時，我總覺得她有很嚴重的被遺棄的心態，缺乏安全感，對人不信任，非常憤世嫉俗，很難與人建立長期穩定的關係。卡羅琳說她媽媽更喜歡她的妹妹，還說妹妹與她不親熱，談到工作也是抱怨同事不公，我也沒聽說她有什麼朋友，也確實沒怎麼看到她有訪客。

卡羅琳退休 以後，幾乎把所有時間和熱忱投入到愛狗養狗之中。雖說她也想再回法國看看，想去拜訪父母和妹妹，但因為不放心把狗交給旁人看管，一直沒能成行。因為我女兒的狗在我家待過一段時間，她曾說或許我可以幫她看狗，但我看到她對狗那極端的愛，深知自己無法勝任，哪敢應承，馬上解釋給女兒看狗也是出於無奈，而且我還經常外出，時間很不確定。她也看出我是推脫，沒有再提。

卡羅琳一如既往地領養狗，去寵物關愛機構做義工，到現在也沒去法國，也沒去拜訪父母、妹妹。她把愛都慷慨地獻給了狗，尤其是那些殘疾和生病的狗。她在人類缺失的愛，也從狗那裡得到毫無保留的回饋，也算是一種雙向奔赴吧？