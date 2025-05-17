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稚竹
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日前拜讀家園版作者睿穎，於二○二五年三月九日刊登的大作「難忘的感動」，文中提到作者移居加拿大經歷的拾金不昧故事，讓我頗有感觸。

一九八四年，外子赴北卡羅萊那大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill） 求學，而我是年底來依親陪讀的。我搭機到紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport），老公開車從北卡來接機，那時正值聖誕節，我們便在紐約過節，之後到新澤西州的大西洋城（Atlantic City）遊玩，然後一路開回北卡，記得有一段路我們不熟，便向美國人問路，後來我們還是走錯了出口，沒想到他們一路跟我們半個小時，還猛按喇叭示意，我們方知走錯路，這是我在異鄉第一次感受到溫暖。

後來我在美國生活有點不太適應，常會想念家鄉，外子一名同學（當時是醫學院的學生）得知後，與當時的女友邀請我們到他們家吃飯；而當時老公的老闆與老師Dr. French也很關心我們，常對外子噓寒問暖，這是我第二次感受到獨在異鄉為異客的溫暖。每到周末，我們會邀請許多同為留學生的好友到家中吃飯，平時互相幫忙、鼓勵，這是我第三次感受到的溫暖時刻，只是大家畢業後各奔東西，便很少聯絡。其實人總會有孤單無助的時刻，若此時有人幫忙、鼓勵，甚至拉你一把，那真的像是暗夜的星光、大海中的燈塔，指引著我們的方向。

其實我們接受許多社會給予的溫暖，若有機會能回饋，那將是一件美好的事。在北卡德罕（Durham）新希望公共購物中心（New Hope Commons Shoppng Center）附近的路口，偶爾會看見一些無家可歸的人在乞討，我有時會給他們一些零錢，希望他們能至少飽餐一頓，或許明日就會有轉機；有時也會捐款給聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）或德罕救援團（Durham Rescue Mission）。我們取之於社會，若能回饋給社會，傳遞溫暖，也是一件非常美好的事物。

北卡 新澤西州 聖誕節

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