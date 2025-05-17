我父親在二戰期間任國民黨航校航空學教官，大姨丈是新加坡 籍遠洋貨輪的高級船員，所以自小對飛機和輪船饒有興趣。聽說與舊金山 市（San Francisco）隔海相望的阿拉米達市（Alameda）海邊停泊著一艘以「大黃蜂號」命名的航空母艦博物館（USS Hornet Museum），於是迫不及待前往一探究竟。

這是幾經蛻變且充滿傳奇的航空母艦，長約二百七十五米，寬三十八點五米，高六十米，內設數以千計的水密倉，載員二千六百多人。

我登上被稱為海上流動機場的飛行甲板，戰時上面的艦載機近百架，如今上面象徵性停放著復仇者號轟炸機、雄貓號戰鬥機、鬼怪戰鬥機、反潛機各一架。盡管彈藥已拆除，仍給人一種整裝待發的感覺。艦舷突出的平台上保留防空火炮、高平兩用炮等，側舷有可開合的升降機，能把艦內的戰機送上飛行甲板。甲板兩側有成排像「釣魚 竿」的外展天線，用於航母與近距艦載機、補給艦間的通訊。

離開飛行甲板進入機庫甲板，這是航母最大的獨立空間，戰時為停放、修理飛機、轉運彈藥、生活補給以及全體艦員的集合地，現為大型展廳。牆上顯著的位置掛著「大黃蜂」號在太平洋戰爭中參加的全部戰役日期，以及搭載的所有飛機型號的戰績和圖示，與內中堪稱戰艦靈魂的金色船鐘相呼應，盡顯「大黃蜂」號在美國海軍中的輝煌。另一側的牆壁上懸掛著該艦部分同姐姊妹艦的大號艦徽。這裡還陳列在該艦服役過的魚雷機；可折疊機翼的「狂怒」戰鬥機；反潛機以及直升機等。其中「阿波羅-11」登月飛船的返回艙是該艦的鎮館之寶，配有美國前總統尼克森登艦，向首次登月仍在隔離艙的三名宇航員表示祝賀的照片。

沿著狹窄的梯級進入機庫下一層的甲板，這裡密布大量艙室，如同迷宮，如今大多改為專題展廳，如：航空專題、海航專題、軍隊女性專題展廳等。艦艇文化展廳陳列著許多與艦員和艦內生活相關的服裝、書刊剪報、獎章獎狀、照片信件等，許多是本人或家屬捐贈。最大的生活艙基本保留了原貌：廚房、餐廳、三層吊床、收發室、手術室和病房，甚至還有小教堂等。其中一面幾經波折的撕裂殘缺的星條旗尤為奪目，它象徵士官們在戰鬥中歷盡艱險，堅守崗位，視死如歸的赤誠之心。

離開甲板登上艦島，艦島頂部置有桅杆，橫七豎八的通信天線等，外壁有對空雷達以及電子戰等裝置，傳遞資訊的旗箱等。內部的艦橋是全艦的指揮中樞，視野最廣，內設導航室、駕駛室，航空調度室、艦長室等。該艦僅在太平洋戰爭中就獲四枚戰鬥之星獎，曾任艦長二十三位，故有「鐵打的戰艦，流水的艦長」美譽。

步出艦島遠眺，天際線的舊金山市如同人間仙境，海面閃爍著五彩繽紛的光圈，眼前淘氣的浪花歡快飛舞，好一派和平景象，與正在被戰火蹂躪的國家形成巨大的反差。

我企盼全世界的航空母艦都能蛻變成諾亞方舟，把遭遇自然災害的生靈帶到安全之處；飛機攜帶的是人類生活的必需；炮膛發射的則是幸福的禮花，搭載的是輕歌曼舞的遊客。