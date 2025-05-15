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健身房的朋友們

許怡靜
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很多人都說：「年紀愈大，愈難結交到新的朋友。」但現在我每天早上醒來的第一件事，就是準備好去健身房運動，因為，在那裡有一群充滿正能量的新朋友。

這家健身俱樂部遍及全美各州，在我新澤西（New Jersey）中部的住家附近就有兩、三家可供選擇。課程多元又豐富，有瑜伽、皮拉提斯（Pilates）、尊巴舞蹈（Zumba）、重訓、腳踏車飛輪（Spin cycle）、拳擊等，更有數不清的器材設備，大家各取所需、各選所愛。

記得第一次與白樺小姐見面，她就釋出同文同種的大愛心，看我動作緩慢，上課時總是搶先幫我拿墊子、拿啞鈴、拿毛巾，我從她身上學習到勤快助人的熱誠，也為自己廣結了不少善緣。白樺是開刀房的退休護士，她的先生是學醫的，舉凡健康的各種問題，白樺都能為我們解惑、解憂。

白樺人如其名，充滿詩意，是一名文藝愛好者，她聽說我大學時代在台灣曾受教於作家琦君，比我還興奮；琦君文章中的人物，白樺如數家珍，個個都能娓娓道來。去年諾貝爾文學獎公布，白樺立即和我分享得主韓國作家韓江的經典作品，在健身房運動能夠遇到這麼一位興趣契合的朋友，何其有幸。

蕾蕾是幹練又熱情的好夥伴，她曾邀請我們這一群健身房的朋友到她繁花盛開的豪宅，品嚐她親手調製的十二道精緻小菜和湯品，她的廚藝、刀工、擺盤，令人驚嘆。最令人感動的是，當大家要就座時，她還特別宣告：「最佳視野的位置，要留給兩位台灣朋友。」我都說蕾蕾若生在古時，一定是紅樓夢中的大當家王熙鳳之輩，講話鏗鏘有力，文釆也盎然。夏天，她種的冬瓜成熟了，她是這樣形容的：「兩顆大冬瓜，老老實實地坐在松樹下，等待主人從非洲旅遊回來採收」，那活潑生動的描述，教人菀爾。

和我同樣從台灣來的溫蒂，一直是我的良師益友，她秀外慧中，才華橫溢，很自然地就成為我們健身房朋友的靈魂人物，聚會拍照，她一定貼心指導並提供飾品道具，讓每個人都愛上她鏡頭下的自己。溫蒂是名鋼琴老師，音感絕佳，跳舞對她而言是渾然天成的小伎倆，放在網上的課堂錄影，幫健身房的舞蹈老師招攬來更多學生，我們不在課堂上的朋友，也都能一窺究竟，共享其樂。溫蒂的領導能力更是有目共睹，帶領周遭的朋友們挑戰K-pop的新潮舞蹈，一起邁向學習的新旅程。

徐英大姐溫暖周到，夏天時她的庭院百花齊放，繁華似錦，我們也都有機會分享到她清晨採摘來的鮮花與細心照料的盆栽。近日，她參加了十八天的南極郵輪之旅，回來後告訴我們：同行的八個友人，每個人都感冒生病了，只有她一路平安無事。結論是：「因為天天運動就是不一樣，逐日累月地一點一滴建立了好體力。」

誠哉斯言，我們這一群健身房的好學生，好夥伴，讓我們持之有恆地繼續一起運動下去。

諾貝爾 退休 新澤西

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