退休後寄居馬里蘭州的洛克維爾市（Rockville City,Maryland），傍晚例行到社區公園運動散步。幾天前，一踏出門，乍見落日像燃燒的烈火，天際染上紅通通的金光，天空為畫布，樹葉落盡的樹枝為背景，大自然畫師用七彩繽紛的顏料畫出的黃昏美景，展現出寬闊艷麗，讓我震驚。

這一生，走過中國、台灣、美國不同地方，看過無數次落日。初來美國時，住在加州 聖地牙哥市（San Diego,California），著名的海邊觀光區拉霍亞（La Jolla）離住處只有半小時車程，我喜歡去海邊沙灘漫步。「胡馬依北風，越鳥巢南枝」，總覺得隔著淺淺的太平洋，家鄉就在不遠的另一方。

傍晚，一望無際的蔚藍海面上，湧升流帶上的冰冷海水，遇到曬了一天的溫暖水面，升起一片薄霧，西沉的陽光給薄霧披上一層艷紅面紗，夕日餘暉中，我總會想家。加州的夕陽西沉，是台灣的破曉時分，加州海邊美麗的晚霞，曾溫暖異鄉遊子的心。

後來讀書來到猶他州（Utah），州立大學位在小鎮羅根（Logan），東面是高低起伏的山丘，西邊是無邊無際的沃野平疇。那時候課業繁重，經常在校園匆匆走過，無心欣賞風景。偶爾下課回宿舍，路過學校後方的小山丘，居高臨下，看見美國中部的平原荒漠，天高地廣，晚霞綺麗，可欣賞紅通通的太陽朝向遙遠的地平線緩緩墜落。「大漠孤烟直，長河落日圓」，黃昏的小鎮羅根有著無限好的夕陽，猶他州大平原的落日，與加州海邊大不相同。

畢業後在加州矽谷（Silicon Valley）工作，幾年間生活穩定，是一生中最閒適的日子。那時常到舊金山 （San Francisco）的金門大橋 （Golden Gate Bridge）欣賞落日，橙紅色的金門大橋是舊金山的地標，南接舊金山市，北連馬連縣（Marin County），跨越面臨太平洋的金門海峽。在這裡，一年四季都有不同感受。

春夏時節，天高氣爽，從漁人碼頭（Fisherman's Wharf）西望，金門大橋高懸半空，對岸蕭蕭疏林外，山映斜日天接水，一片青山帶夕陽。秋冬時期的金山灣，海面浪濤洶湧，霧氣蒸騰，向晚時分，落日尚未沉紅波，一彎明月已升起。傍晚，綢緞似的深藍天空，日月同輝的景象，讓人心曠神怡，寵辱皆忘。

人生數十年，顛顛簸簸，起起伏伏，都已匆匆過。老來移居華府，離家愈來愈遠，雖在地球另一邊，回鄉夢猶未醒。那天傍晚，出門見晚霞滿天，頓然覺悟，別自尋煩惱，活在當下，以恬淡心情，靜靜欣賞黃昏美景吧。