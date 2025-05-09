窗台上的蘭花。（圖／作者梁佩鳯提供）

不知道從哪一年開始，我在家裡陽台上放起了蘭花，以後十幾年沒有斷過。蘭花開花期長，幾乎整個冬天到春末；花型大小各異，色彩雅致。我周圍的朋友都喜歡在家裡擺放幾盆蘭花，給居家環境帶來生氣。

現在高科技時代，想要學一些生活常識，不管是餐飲料理還是種花、種菜等，都可以在網上找到，方便至極。既然我養了蘭花，就希望蘭花在我這裡開得很好，所以我會時常去YouTube尋找答案，幫助我更好地種蘭花。

說來蘭花也真是與我有緣，我家廚房的陽台朝南，整天陽光普照，水龍頭就在旁邊，滿足了陽光、溼度這兩個條件，加上加州 晚上又比較低溫，這些都非常適合蘭花生長。所以我的蘭花年年開花，當然要按時澆水，澆肥料。我將整年澆水的日期都標注在年曆上，每十天作一個記號，這樣就不會忘記。其實蘭花真的很好養，不需要那麼多水，蘭科族的肥料可以買液體的，也可以買粉狀的。到了夏天花都謝的時候，就將花莖剪掉，留最後一節叉枝即可，來年還可以再開花；然後清理花根，裝在新的培植物中。所以我的蘭花可以開好幾年。

我媳婦的公司每年到聖誕節 時會買很多蘭花，但公共場合不會有人去特別關照這些花草，所以等到花謝就處理掉了，他們不知道蘭花是可以繼續開的。老闆娘知道我特別會養蘭花，就叫媳婦將那些謝了的蘭花搬到我家。經過半年多調理，每盆花都又重新盛開，物歸原主，老闆娘非常開心。

去年夏天，隔壁鄰居扔出很多已謝的蘭花，大概有十盆之多。我一看，根莖葉都很茁壯，如獲至寶，我趕緊搬回家去。但是仔細觀察以後，才發現這些葉子上都是白粉，原來是蘭花得了白粉病，所以主人將它們都丟棄了。

我上Google 尋求幫助，怎樣用天然材料去醫治這些白粉。我找到了配方，在每次澆水時先用水將這些白粉沖乾淨，然後噴上配好的液體，這樣連續噴好幾次，才將白粉去除。經過細心服侍，這些蘭花在十二月左右都開出花來。除了比較多盆的白花，還有粉紅、斑馬紅色等等，其中一盆黃色特別顯眼。外面撿來的花和我原來的蘭花放在一起，將窗台擠得滿滿的，今年真是大豐收了。在廚房作業時，放眼望去，一枝枝蘭花映入眼簾，賞心悅目，心情也愈發輕鬆起來。

我挑選了幾盆開了花，顏色各異、看上去比較健康的蘭花，送到兒子家去，將他們家沒有長好的蘭花帶回來。因為上班族比較忙，沒有時間關照這些花花草草。相信經過悉心調理。等到秋去冬來時，這些蘭花一定又會綻放笑臉，帶給我們驚喜和快樂。