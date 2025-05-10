常言道「遠親不如近鄰」、「鄰里好，賽金寶」。這些說法是老祖宗們對我們中華民族互相幫助傳統美德的精闢總結。在日常生活中，鄰里之間守望相助的事情不勝枚舉，令人感動的暖心故事也在不斷傳誦，相信每個人都想有個好鄰居。

我們移民加拿大 已三十餘載，在這個多族裔多文化的環境裡，始終本著與人為善的原則，對鄰居從來都是禮貌有加，真心友好，熱誠相待，與各色鄰居和睦相處，也有很多早年愉快相處的美好記憶。

近年來，卻連續幾次遇到令人煩心的事情。總結起來，要想和鄰居好好相處，前提還必須是「兩好合一好」。人性中有美好也有醜陋，若是遇到那種自私自利、處處算計別人的鄰居，你毫不設防的真誠相待，就只會換來得寸進尺，不想撕破臉就只能處處忍讓，吃悶虧。

新聞上曾看到，二○二一年二月美國賓州 有鄰居因為掃雪堆雪引發積怨和矛盾，一方開槍射殺對方夫婦然後自殺的慘烈故事，可見鄰里關係是個要命的事情。我們所經歷的沒有那麼極端，可也讓人不勝其煩。

起因是我們家始終只用一輛車，自家車道不停車，於是就總有車多的鄰居想借用進而占用。我們住聯排住宅時，鄰居大家庭原有兩輛車，車庫、車道各停一輛。後來他們的一個成年兒子找到了工作，買了車無處停放，就來商量每天夜裡把車停在我家車道，避免被抄牌罰款，並一再保證會每天早早移至路邊，不會影響我們出行。還說他很快租到房子就搬出去了，只是過渡一下。

我們聽了完全相信，未加思考就同意了。因為兩家露台相連，門戶相挨，平時雖無交往，見面也都禮貌客氣，我們想能幫就幫一下吧。一開始一家人都笑臉相迎，口中千恩萬謝，可是慢慢的就不是那樣了。後來時不時發生早上無人移車，我們要出門了還得去敲他家門催他移車讓道，儼然他成了我們車道的擁有者，而當初說很快租房搬走的事，一直到我們搬走都沒實現。

這樣的事讓我們鬱悶了幾年，覺得好人做不得，我們真沒想到自己好心沒有好報，生活中再次見證了「東郭先生和狼」、「農夫和蛇」的故事。

搬來新住處後，很快又有人盯上了我們的車道，先是左鄰找我們商量，說他們二人上下班時間不同，每天倒車很煩，承諾幫我們割草鏟雪，要把一輛車停在我家車道。

前事不忘後事之師，鑑於以往的教訓，好人做不得，何況我們自己有能力剪草鏟雪，不想占別人的便宜也不想給自己找麻煩，就謝絕了他。後來我們發現這家鄰居根本沒有剪草鏟雪的習慣，若指望這樣的人割草鏟雪，豈不是又得一肚子氣？

左鄰剛按下，右舍又提出要用我家車道。理由是他已婚住公寓的兒子夫婦因為要生孩子，把自己公寓出租一年，搬回父母家住便於互相照顧，但無處停車。此前這家兒子偶然回來過夜，也曾將車夜間停我家車道，那都是一次性的，我們也都同意了。現在開口就是一年，誰知道這個一年是真是假，我們沒有答應。

我們一向對人禮貌尊重，滴水之恩湧泉相報。我們也不欠他們情，為什麼他們認為我的車道自己不用就得給他們用呢？世道在變，人心不古。一個自己不停車的車道先後有那麼多人覬覦，讓鄰居教會我們說「不」。