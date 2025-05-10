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當義工的快樂時光

芬妮
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還記得我幼年的時候，祖母帶我們全家兄弟姐妹一起去教堂做禮拜，當時，我被美妙的琴聲吸引住了，久久不肯離去。後來，在我念初中的時候，曾利用周末空閒到一個教會的司琴老師家打掃，這時才有機會真正接觸鋼琴。

我後來到一個中學教書，學校的音樂老師在課餘時順便指點我彈琴。所以我便買了一台二手鋼琴慢慢開始學習彈奏，心中感到快樂無比，同時也想著，說不定將來我也有機會可以讓他人分享這份快樂。

來到美國後，有一天到一個供長者營養午餐的餐廳用餐，看到餐廳裡有一架鋼琴，便去找負責人，自告奮勇向她提出義工申請，用我的「蹩腳」琴聲來為大家服務。因為我覺得悠揚的琴聲會有助腸胃消化吸收，使身體的主要器官維持在一個合理、健康、平衡的狀態，進而達到「延年益壽」的作用。

我覺得，義工活動也可以是人類的另一種「語言」，它能溝通人與人之間的感情，而美好的音樂不僅能帶給人們極大享受，還能陶冶性情。對我而言，彈鋼琴需要雙手、眼睛、耳朵，甚至腳的全方位配合，也鍛鍊了我左右手協調的能力與聽覺的反應，由於彈琴還要背譜，我的記憶力也增強了。

我最開心也難以忘懷的是，當我一曲彈完，在場的長者朋友們常用熱烈的掌聲來回報我。有些朋友會走到鋼琴旁，拉著我的手說：「謝謝， 你辛苦了。」還有一些人會來擁抱我，表示他們的感激。有人會拿他們喜歡的曲子來，請我為他們演奏；也有人會在座位上站起來歡呼，這便是琴聲的魔力，將人和人不分彼此地融合在一起。

當義工對我來說，並不是一種「義務」勞動，它其實是一件有意義的事，可以提高社交技能，有助於保持活力，認識新朋友。

這份義工工作讓我結交了許多新朋友，能擁有這麼多真誠的朋友，真可說是人生無憾了。

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