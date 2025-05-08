每年三月都是賞櫻花最好的季節，雖然日本的櫻花最有名，但南加州賞櫻花的地方也有幾處不錯的地方，用不著勞師動眾跑到太遠的地方。

在三月初時就去了洛杉磯 羅蘭岡（Rowland Heights,Los Angeles）地區的夏伯倫（Schabarum）公園，走進公園入口，就可以看到草坪中小道兩邊的櫻花樹，蜿蜒曲曲的小道通向遠方，遠處盛開的櫻花樹隱隱約約像一團浮在半空中的粉雲，樹上仍有含苞待放的花苞。這些粉色的小花，在周圍綠油油的大樹和草地相互輝映的襯托下格外的美麗。

夏伯倫公園是我常去的公園，記得第一次和朋友約在公園見面時，朋友就告訴我們一段故事。早期那裡的華人 居民較少，華人的孩子都在同一所中文學校讀中文，朋友和古醫師夫婦是同世代的人，孩子們也都玩在一起。古醫師的孩子大學畢業後去國外旅遊，沒想到發生意外客死他鄉，傷心的父母為了紀念他們的兒子，捐款給此地公園無數的櫻花樹，因孩子有著開朗的個性喜歡大自然，如今盛開的櫻花也是古醫師夫婦的一片心意。順著小道走到第一條橋邊就可看到古醫師捐贈的說明石牌。

除了夏伯倫公園還有聖瑪利諾市（San Marino）的漢庭頓圖書館 （Huntington Library）。這座漢庭頓圖書館曾是美國鐵路大王亨利·E·漢庭頓（Henry E. Huntington）的私家花園，後來這座花園對外開放，成為洛杉磯的一處著名的旅遊景觀。園裡濃縮了世界上很多花園的設計理念和典範之作，如英式、日式、南美、南歐等風格花園設計全部融於同一園中，有熱帶花園、玫瑰花園、沙漠花園、日本花園、中國花園、澳洲花園、莎士比亞花園等，展現著不同的風格和魅力。

值得一提的是，園中新建的中式園林「流芳園」和大大小小不下十個主題花園相互輝映、相得益彰，園中除了花香、草香、還有書香，圖書館裡面有關於英、美歷史及文學藏書、私人藝術收藏品等，散發濃厚的藝術文化氣息。

和朋友在園中到處走走，盛開的櫻花襯托著藍天，如輕舞的雲彩，落下滿地花朵，如柔軟的地毯，大人小孩都爭著跟櫻花拍照，人來人往好不熱鬧。還有梨花、杜鵑花都在爭先恐後朵朵爭豔，我們走累了坐下來歇歇腿再繼續逛花園，但真要仔細逛的話，可能需要兩天的時間才足夠。