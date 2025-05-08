二○二四年老公著手計畫我倆都未曾去過的杜拜和埃及 旅遊，十二月是最好的時間，因為不會太熱，人同此心，心同此理，果然到了那裡，才知道居然有那麼多人都跟我們有一樣的想法。

我們從舊金山 （San Francisco）搭乘阿聯酋航空直達杜拜（Dubai），從前我做國際貿易，杜拜曾經是最主要的客戶，他們所有食衣住行各種產品都仰賴進口，再加上媒體報導，所以我對於這個城市早已耳熟能詳。

在杜拜四天三夜，住宿一晚兩千美元的酒店，在全球最高樓哈里發塔（Burj Khalifa）一百二十三樓吃米其林推薦的美食；在杜拜，貧富區分不在錢多寡，而是比誰家的樹多，所以綠色植物才是真正的財富。參觀阿布達比（Abu Dhabi）富麗堂皇的總統府宮殿，參觀謝赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），女性的頭髮必須用圍巾包裹起來，手與腿的皮膚不可裸露在外，不能穿緊身褲，看出你的曲線玲瓏；總之我們的穿著打扮不可以性感，引起別人的非分之想，在這裡人人平等，即使貴為英國女王也必須以同樣的服裝來此廟宇。

參觀了景觀帆船酒店（Burj Al Arab）、杜拜之框（Dubai Frame）、人工建造的棕櫚島嶼，接著我們前往埃及，領隊是從台灣移民澳洲 的，他飛到杜拜帶領我們這一整趟行程，領隊說：「公司聘僱了一名武裝警察隨團保護我們在埃及的安全。」果然到了埃及機場，一名帥哥武警身配衝鋒槍，每天跟著我們搭車、搭遊輪，吃喝住宿寸步不離保護我們的安全。

在埃及，我們住的是一九四三年開羅會議世界四大巨頭所住的開羅米娜宮萬豪度假飯店（Marriott Mena House, Cairo），一面享受著美味的早餐，一眼望向前方沙漠中的金字塔，心曠神怡。當地的導遊是埃及人，中文講得可溜，生動地講解埃及艶后、歷史、象形文字，帶領參觀金字塔、神廟、人面獅身像、木乃伊、鱷魚木乃伊，原來我們現代歐洲名牌的女性時尚，源自於埃及大美女娜芙蒂蒂（Nefertiti）。我們挑戰進入密閉的古夫金字塔（The Great Pyramid of Giza），以半蹲爬的姿勢爬到內部的頂端一窺木乃伊的真面目。遊尼羅河、騎駱駝、坐馬車，我們的馬車伕是個年約十三歲的小男孩，很有架式地駕馭著他的馬匹。導遊告訴我們：「兜售的小販都會喊『one dollar』 ，不要誤解為美金一塊錢，在埃及語那是親愛的意思，所以我們別上當。還有絕對不要相信免費的東西，免費騎駱駝、坐馬車，你上去免費，但是要下來，可就要被敲竹槓。」

導遊解釋，埃及人娶四個老婆是合法的，但是有一些條件，再娶的老婆一定要徵得原來老婆的同意，而且與每一個老婆都是各自獨立的一個家，每一個家的生活品質、住屋都是同樣的水平，他說：他自己只能負擔一個老婆。聽他這麼講解，似乎合法的多妻制，解決了婚外情以及女多於男的社會問題。而埃及人不吃豬肉，一方面是宗教，一方面因為豬不管葷素什麼都吃，連牠自己的糞便都吃，所以豬肉不潔。被導遊這麼一說，牛、羊就只吃草，難怪普遍受歡迎。

旅遊能享受各國各地的風情文化，令我回味無窮，擷取別人的優點，缺點引以為戒，讓我學習並改善，使自己過更好的生活。