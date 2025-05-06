從美國直飛台北的班機，大多是在清晨五時左右抵達。在降落前，我會習慣一邊看著飛機窗外漸漸明亮的天光，照耀著愈來愈清晰的故鄉風景，一邊聽著一首近五十年前的電影主題曲「早安台北」：早安台北，大地又出現了曙光，今天又充滿了朝氣，我們走出了夢園，來為今天而努力。」

隨著班機緩緩下降，腦海也浮現出這部一九七九年由鍾鎮濤（阿B）與林鳳嬌主演電影的場景，有清晨寧靜的街道，與在國父紀念館跳土風舞、打太極、慢跑的人群。近半個世紀過去，台北的早晨一樣祥和靜謐，但增添了更多更開闊的公園綠地，與豐富多樣化的早餐選擇，讓人目不暇給。

台北在全球各大都市中，是難得可以在日出前、日落後依然讓人安心外出的城市，各個公園時常在天還沒亮時，就出現早起晨間運動的芸芸眾生。人們在尚未天亮前外出，也會特別留意穿淺色衣褲，甚至穿著反光背心、戴頭燈、拿手電筒，讓過馬路更安全。

做完了晨間運動，台北各式各樣琳瑯滿目的早餐選擇絕對不可錯過。想吃傳統的中式早餐，有空的話就到華山市場二樓名店點著名的厚餅油條、炭味豆漿嘗嘗，但太晚來可能需要從一樓開始排隊。沒空或不想排隊也沒關係，台北任何一家賣傳統早餐的食物通常也很美味，不會踩雷。

想改吃漢堡、三明治當早餐，隨處都可以找到方便快速的西式早餐店。賣早餐的阿姨往往會用帥哥、美女稱呼客人，雖然明知自己不太帥也不很美，但聽了依然讓人心情愉悅。而且阿姨們有驚人的記憶力與心算能力，無論你點了多少，餐點一定正確送出，總金額一分不差。有些早餐店會準備一盒銅板，讓客人自己誠實找錢，對來客的信任，叫我嘖嘖稱奇。

想喝杯香醇的咖啡醒醒腦，在台北不必花大錢到連鎖咖啡館，街頭巷尾任何一家二十四小時全年無休的便利商店，都可以幫你調製各式咖啡飲品，特大杯新台幣百元有找（約三美元）。如果會在台北長期居住，還可以一次以優惠價購買咖啡點數「寄杯」在店家，更划算。

早餐想吃得更豐盛，那就到各大飯店享用自助式早餐百匯。大型飯店的早餐通常有開放讓非住客付費用餐，既使加上百分之十的服務費，總價也在新台幣千元以內（約三十五美元），而且任您吃到飽，午餐費都可以省下來了，一舉兩得。

吃飽喝足後，可以搭乘便捷的大眾運輸工具到郊外走走。想泡溫泉可到新北投、烏來；想仁者樂山，可上陽明山登高望遠；想智者樂水，搭捷運就可直達淡水，還有老街可逛。這些景點都離市中心約一小時車程之內，而且隨處都有乾淨的盥洗室，讓人安心出遊。

下回又是清晨抵達台北，先別急著蒙頭大睡調時差。出去走走，呼吸呼吸新鮮的空氣，品嘗各式各樣的早點美饌，感受這個城市的活力與朝氣。早安台北， 台北早安。