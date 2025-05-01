我們家是禁止賭博的，不論賭注大小，哥哥們告訴我，是因為外祖父在一個賭博中，賭輸了家產。當年在桃園火車站的附近，一大片土地都是外祖父的祖產，他僱用多名勞工種植稻米，收入豐厚。可惜他有賭博的嗜好，賠上了大部分的土地。以土地做賭注，真正是應驗了兵敗如山倒，一輸就會全數身家都丟掉了。

當年我跟隨母親回外婆家探視，路過那片土地，見到角落裡一家小店，是二舅舅分到的倖存祖產，母親總會傷感萬分。外婆老家是一個很大的四合院，外婆和兩個兒子分住，是我非常喜歡的古老大宅院。失去了稻田的收入，兩個舅舅都投入到商業活動。

一九七七年，我和前夫帶著小兒一起到德州 （Texas）唸碩士學位。期間，他的成功大學電機系同學陸續地也到了德州，大家拿到學位、工作買房，安頓下來後，周末有空就會打麻將娛樂一下。

有一回在牌桌上，我聽到他們在吟詩誦詞，立刻就去旁聽。其中一人在吟一位唐代詩人的作品：「 懐君屬秋夜，散步詠涼天，空山松子落，幽人應未眠。」這位幽默的老友，接下來就說他會翻譯成白話文，最後一句是：「你他媽的，應該還沒有睡吧？」

事隔多年，我想起來依然會大笑一番，也非常懷念在達拉斯( Dallas）的年輕有趣歲月，人生就是一個旅程，能夠擁有美好的回憶，真是幸福。近來為前院的水泥地汙水斑處理不好，非常煩惱，想起這段回憶，立刻電郵給其中兩個當年在牌桌上的老友，心裡頓時開懐許多。