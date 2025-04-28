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遠征長灘半馬拉松

元成
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十年前，我開始參加每年五月在溫哥華（Vancouver）舉辦的半馬路跑，年復一年，不知不覺地跑到中年的尾巴。在中年危機感與半馬熱情共同驅使下，去年除了例行的溫哥華半馬，我毅然報名了十月舉行的加州長灘（Long Beach）半馬拉松。

這個度假兼健身的行程，讓太太和兩個女兒二話不說地做我的啦啦隊。路跑是在十月六日周日早上舉行，而長灘位於溫哥華以南兩千公里之遙的加州，於是我們全家在兩天前的周五搭飛機到洛杉磯（Los Angeles），然後租車自駕到長灘的旅館。下榻的旅館距離起跑點之地約一公里半，周六早上我特地從旅館走到路跑起點處，以摸清路徑，順便做最後的練跑。

探路任務完成後，接下來是去領我的號碼牌和T恤。如同溫哥華半馬，主辦單位在賽前兩天舉辦路跑博覽會，長灘亦有同樣的活動。不一樣的是這回我不再形單影隻，而是全家出動陪我領路跑號碼牌和T恤，並悠哉地逛每一個攤位。上百個攤位，從跑步鞋、運動衫、短褲、水壺、健康飲料，到高纖維、高蛋白質的食品應有盡有；不少商家提供免費贈品，我們逛得不亦樂乎。

周六路跑博覽會那股熱鬧的氣氛一樣出現在周日起跑線的集合處。清晨六時，會場已是人山人海，音樂響徹雲霄，主持人拉開嗓門，報告當地天氣，細數長灘半馬四十年的歷史，稱讚現場練兵千日、蓄勢待發的參賽者。六時半，長笛鳴起，第一波路跑隊伍出發，我所屬的梯次，在十分鐘後衝出起跑線。交通管制下，寬敞筆直的馬路任由路跑人群徜徉，以前我來過長灘兩三次，都是蜻蜓點水，這回藉著半馬路跑，我可要好好欣賞她的街景和海景。起跑沒多久，天色漸漸亮起來，海風輕拂中，穿越皇后大道橋（Queensway Bridge），經過一棟棟熱浪風情的濱海度假旅館。跑過名聞遐邇停泊碼頭的瑪麗皇后號郵輪（RMS Queen Mary）時，我情不自禁地仰望其船首。

後半段的路線一大半是緊臨海岸線的步道，沿途沙灘綿延，海上時有帆船搖曳，一排排的棕櫚樹，如一片美麗的海岸屏障。當路線轉道至馬路，終點線就在五、六公里之外了，我低頭看一下手表，暗喜配速得宜，有機會超越溫哥華半馬的成績。我強忍隱隱作痛的雙腿，咬著牙維持速度，跑著跑著，當印著「終點線」的紫色布幔出現在我視野之內時，我便使出洪荒之力衝刺。跨越終點線後，緩緩走向賽後休息區，在夾道加油的人聲鼎沸中，我聽到熟悉的聲音，往音源望去，看到咱家母女三人興奮地向我揮手。我高興得把剛剛領到的路跑獎牌高舉起來，大女兒馬上用手機照下那畫面，堪稱個人的半馬路跑之經典照片。長灘半馬，是我難忘的路跑，更是全家旅遊記裡精彩的一篇章節。

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