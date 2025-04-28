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「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

兒孫來樂趣多

葉元凱
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我們住在加拿大滑鐵盧（Waterloo）的老人公寓，兒子某天帶兩個小孫子來看望我們，連小狗Magie也一起帶來，牠也認得我們家，出了電梯就往我們707室跑。我要兒子給我們在公寓門口留個影，老伴抱著小狗，最小的孫子傑克正是搞怪的年紀，張大嘴留下合乎他所期待的模樣，孩子們都是這樣過來的。

進房間的第一件事，是要兒子幫著把客廳天花板上的壞燈泡換了，燈泡黑了好幾天，我不敢爬高換，畢竟老人登高摔下的故事我聽多了；兒子雖然也50歲了，但爬高換燈泡還是只能要他幹。他站在凳子上，我扶住他以防萬一，燈泡一換好，客廳恢復往日的亮堂。

這天是要兒子來拿老伴燒好的紅燒肉，兒子和孫子最愛吃這道老家的菜餚。燒熟的醬煨蛋圍在大塊紅燒肉周圍，蛋染上肉色，象徵人們的生活富足堂皇，碧綠生青的油菜斜搭在上面，青得亮眼，既是菜肴，也是一件藝術品。

兩個孫子都還在上小學，正是愛玩愛吃的年紀，我們事先準備好他們愛吃的冰淇淋、棒棒糖等，他們也養成習慣，一進房間先看桌上有什麼他們愛吃的，拿到手裡吃，一面玩他們的iPad。

恰好第二天就是大孫子安迪的十歲生日，我們按中國傳統，發了一個二十加幣的紅包以示祝賀。孫子們小時候不懂，把錢交給父母，現在他們都各有錢包，就收起來找機會買心愛的東西。我有時問錢包裡有多少錢了？他們都高興地把錢包打開讓我看他們的財富。

兒子今天也給我們帶來兩個他買來的手表，買的時候表不走，十來元一個，他看著好玩買下。回來一檢查，女式的太陽能表多見見光就開始走了，男表是電池沒電，換上新電池就OK了。我們給兩隻戴表的手拍了照，發給他的兩個哥哥，也是趣聞一樁。

兒子來我們公寓，也負有生活上的任務：隔幾個月幫我們老倆口理一次髮。我從來不去理髮館，都是對鏡自理，我掌握了電動推剪的用法，把前面長的頭髮理短，看得過去就行，但是後面沒有辦法自理，要兒子幫忙加工，邊理髮，邊談談家常，也是一件樂事。

同時，我電腦、手機的問題自己無法對付，只好等兒子來解決問題。平時每逢發生自己解決不可了的問題，就在記事本裡寫下來，以免臨時想不起來，每完成一件就畫去一道。每次他來，總有一堆諸如此類的問題等著，所以他每次來都十分忙碌。

兒子來一趟，忙忙碌碌，一邊交流方方面面的信息，小狗就沿地搜索我們掉下的可吃的東西，各有所得，皆大歡喜。

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