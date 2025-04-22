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Potluck聚餐

錚錚
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我來美國絕大多數是住在加州灣區（Bay Area,California），也慢慢學會聚餐叫potluck，也就是每一人或每一家帶一份主菜或副食、甜點，湊起來就是全套的餐點。大家大致可以平均分擔聚餐的勞力及花費，但當然不會真正的準確，熱心的人一定會挑起重頭戲。

記得有一次聚餐，其中最年輕的一名單身男士被問到：「你今天帶了什麼？」他說一袋冰塊。被同事打趣地說：「這冰塊的味道好極了」。

我想早期的中國人因民俗的關係，不會發展出potluck的聚餐方式，因為中國人比較愛面子，習慣上是不會要任何人帶菜的。但現在的中國人習慣了國外的方式，也非常接納引用這種聚餐方式。我就覺得這方式很好。大家都不會因有聚餐而太累。

potluck這個英文字是兩個字拼凑的：「鍋子」（pot）及「運氣」（luck）。原來的意思是：鍋子裡有什麼就吃什麼，食物的好壞就看自己的運氣了。現在是聚餐前的確有點不知道會吃到什麼食物，所以也有一點「運氣」的內涵存在。

我們有個查經班，大家相處得非常好，在一起已近四十年了。以前時不時就有教友願意開放自己的家來舉辦聚餐，現在大家都老了，又因疫情中斷了我們面對面的每周查經聚會，自從改在網上查經之後，聚餐頻率就非常少，大家心中都渴望能實體地面對面聊聊。

時間是不留情的，人老了之後口味也會改變。就說我自己吧，我只吃我獨特的食物，別人燒的菜都不太習慣。回想起來，我年輕時笑岳父，因為他只吃岳母燒的菜，現在輪到我了。也有了這樣的怪癖。

所以potluck現在吸引我的地方，是有機會可以和教友們見見面，對吃這一方面我已經不放在心上了。

最近，又有一家好心的教友提出想在農曆新年間聚餐。我與妻想參加，但老了，不想做菜參加，所以遲遲不報名。我心想，只要先吃了再去，就不影響任何人，也達到了見面的目的。

其實這種聚餐方式可以看出每個人的性格，有些人真的有愛心、熱心花費勞力及金錢；相反的，有的人就想偷懶，占點小便宜，想吃別人的東西，自己帶的那一份卻是微不足道的。一個小小的聚餐，會顯示出每人的個性來。

這次的主人家知道了我們要吃過了才來，一定感到怪怪的，就來電郵誠懇地歡迎我們，叫我們不必帶菜，空手來就好。她還引用了一個聖經故事：五餅二魚。意思是耶穌在曠野裡講道，成千上萬的人無處買食物，他在群眾中只找到五餅二魚，也餵飽了大家。這個奇蹟很有名，引用這個故事是想說不帶菜也不會沒有東西吃。

這次的聚餐大家都非常盡興。本來主人訂的是周末中午，但有教友不能來，後來改成在固定的查經時間，但有些女士們不敢晚上開車，所以能參加的教友又有了一些改變。

那天教友來接我們時，天氣非常壞，大風大雨，而且很冷。等到我們進門後，室內溫暖舒適，格外感到暖心。

吃完飯後，大家分享自己的內心歷程。難得有面對面的機會，就算好像超出了結束時間，都沒有人有離開的意思。

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