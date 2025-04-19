我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

洛杉磯的雨季

李蒙格
聽新聞
test
0:00 /0:00

這個雨季像個害羞的小姑娘，羞答答地遲遲不肯到來。降雨遲，天乾物燥是肯定的。今年的南加州（Southern California）雖和往年一樣經歷了焚風與山火，但這次的風更大、火更猛，火焚面積史上最大，叫伊頓（Eton）的山火更足足燒了半個多月才得到控制。

大火所到之處，許多好萊塢明星的豪宅也紛紛陷入火海，被燒成了殘垣斷壁。同樣是經歷了這些日子，雖然大火沒太影響身處東區的我，但住在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）十幾年，也是第一次看到自家的木圍牆被大風掀翻，鄰家的房上瓦片缺失，不知被吹去了哪裡。

街區裡有大樹被連根拔起，或歪倒在路邊、橫在路上成了路障，開車經過會看見市政工人拿著電鋸、粉碎機在清理。因為這震撼的開年，隱隱覺得二○二五年接下來的日子註定不會平凡。

在應時的季節，老天不主動降下甘霖，人們當然盼著下雨。如果說天降不測的災難和美國政治格局的消長，猶如神仙打架般離普通民眾有些距離，那麼企盼一場降雨改變一下乾燥的環境，絕對是每一個生活在這裡的老百姓最大的心願。

雖不盡人意，但情況還不是太壞，火災未完全控制雨就來了，人類的努力相對於大自然的力量還是渺小的。這場不大的春雨很快就幫助奮戰多日的消防部門控制了火勢，也讓乾燥的空氣有了些許濕潤，嗅來滿是泥土的清香，有時一陣微風吹過，還夾雜著火災後雨打灰燼散發出的氣息。

其實每個雨季的來臨都使我心情大好。今年春雨的滯後，企盼下雨的心情更是尤為迫切。洛杉磯地理位置優越，背靠群山面朝大海，大山阻隔了太平洋吹來的水氣，下完雨之後的雲層依然積聚在頭頂，像許多大朵大朵的棉花糖散布在目之所及。

說到雨季的雲，那可聊的就多了。雨來的時候積雨雲匯集，一團團飽含著水氣，雲愈聚愈多漸漸凝成雨滴，這在乾旱少雨的洛杉磯可是不容易。天空先是陰雲密布，降雨時疾時密。等雨下得差不多了，天空中、山頂上會變得霧氣昭昭，山腳下的雨卻還時斷時續。

此時如果空中有風，會看到在翻騰滾動的雲團之間，蔚藍的天空時隱時現。地上的人們卻感覺不到空氣流動，山上、天上的風起雲湧，像是造物主展示祂的神力。整個天空都是雲的舞台，有灰的、白的、淺黃的……雲層很低，彷彿頭頂的雲彩觸手可及。

靠近太陽的地方，七彩光芒映射在周邊的雲上，真想看到踩著祥雲的孫大聖能闖進我的視線裡。陽光透出雲層照下來，或出現「丁達爾聖光」或見到彩虹橫跨。有時或許由於風的作用，山頂的雲很容易被吹成特別的形狀，邊緣光滑的猶如風蝕的岩石，層層分明圓潤的就像飛碟懸浮在空中。      

在雨季，雪山也別有一番景象。山上的積雪在陽光下閃爍著銀光，彷彿為這片熱土披上了晶瑩剔透的紗衣。雨後的雪山，雲霧繚繞，山巔若隱若現，有一種仙境般的感覺。雲霧變幻無形，彷彿大自然為這個季節精心設置的布景。

「降雨終有晴空日，雲集亦有雲散時」，下足了雨，看罷了雲，如若閒暇時在社區周圍散散步，任由雨後的清新洗滌心靈。正是這份雨後天晴的靜謐，讓我們更懂得珍惜每一次自然的饋贈，期待每一次雲雨交匯，雪山巍峨的雨季。

山火 洛杉磯 加州

上一則

徐達勇 AI新模型 智慧升級

下一則

遠親不如近鄰

延伸閱讀

南加2警員 塗鴉納粹標誌認罪　

南加2警員 塗鴉納粹標誌認罪　
南加突發規模5.2地震 居民收到地震預警

南加突發規模5.2地震 居民收到地震預警
洛杉磯凶案地改建豪宅 5000萬美元求售

洛杉磯凶案地改建豪宅 5000萬美元求售
精子賽跑 關注男性生育率下降

精子賽跑 關注男性生育率下降

熱門新聞

圖／江長芳

詐欺犯的委託

2025-04-16 02:00
圖／abwu

詐欺犯的委託

2025-04-17 02:04
新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

2025-04-13 17:36
圖為瓊瑤在2017年8月1日出席「雪花飄落之前：我生命中最後的一課」新書發表會留影。 （中央社）

作家的緣分–隱地日記四則

2025-04-14 02:00
圖／陳完玲

流金歲月的餘暉

2025-04-14 02:00

台北鄰居

2025-04-12 02:09

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明