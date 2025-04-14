上次和老同事們大會師，大概是十年前吧？於是今年初，我發出了一封電子帖，廣邀老同事們來舍下團聚。很快收到熱烈迴響，而且因為天寒地凍大家沒有出遠門， 百分之九十五都表示可以出席。

我們這群人結緣於上世紀八十年代。一九八一至二○一一年，美國國家航空暨太空 總署（National Aeronautics and Space Administration，NASA）不定期發射太空梭，轟雷掣電般奔向穹蒼。由於經費充裕，延攬了大批科學家和電腦程式師參與後勤支援，坐落於馬里蘭州格林貝爾特（Greenbelt, Maryland）的網路控制中心（Network Control Center，NCC）便是支援單位之一。我任職的公司承包了部分工作，雇用不少華人 ，由於中國尚未全面開放，華人同事絕大多數來自台灣，極少數則有港澳背景，好幾對是夫妻檔，包括先生和我。

午餐時間，能夠從工作中抽身的華人同事，便會來到一名同事的寬敞辦公室內吃飯，有時多到十來位。用華語談天說地，交換菜餚，儼然回到吃便當的學生歲月。有時候男士們因為趕工而缺席，只剩下女士們同餐，對華人特別友善的非裔Aaron就會探頭調侃：「雖然我聽不懂華語，但從你們高亢激動的聲調判斷，一定是在數落老公們。」

NCC有幾名老美、老墨、老印同事，非常喜歡在家裡宴客，我們華人同事也輪番作東，那幾年談不上夜夜笙歌，絕對是派對連連。大多數人還未生孩子，有的甚至沒有結婚，自然玩得十分盡興。

如是幾年下來，結婚的結婚，添丁育女的忙著奶瓶尿布，隨後一個個另謀高就，同事們的聯絡逐漸疏淡。曾經同享家鄉味，笑語頻頻的美好回憶偶爾閃過腦際，留下今夕何夕的幽淡悵惘。

一月三十一日重聚那天，老同事們攜帶精心烹製的餐餚甜點陸續上門，互相擁抱相見歡。人人都有了成熟的風韻，連帶來的菜餚都清淡健康，菜多肉少，不見梅菜扣肉、紅燒蹄膀等濃油赤醬菜。大家也都吃得少了，以前聚餐很少剩菜，現在一盤盤都只動了一小部分。

話題也改變了，最關注的焦點是養生，吃什麼才健康，準備去何處養老，有沒有參觀養老院，若打算終老於目前住家，需要增添什麼養老設施；幸好生活中也充滿了夕陽的五彩錦繡，談到孫輩的可愛，大家臉上都泛起微笑。交換旅遊心得也很開心，全都退休 了，一年出門旅行數次。如今聚會，不必急著在午餐後回去工作，不用憂心裁員風聲，天天都是周末，天天都在過節，何嘗不是黃金年華？

數十年來唯一沒有改變的，是每個人的個性。安靜的仍然安靜，微笑地傾聽談話；喜歡講話的依舊爭著發言，任何話題都難不倒他們；擅長搞笑的還是妙語如珠，一再激起滿堂哄笑。彷彿又回到四十年前，我們這批人一面吃飯，一面說笑，互相交換生活體驗與家國之思。

退休族常常飛到各地參加同學會，小學、中學、大學。其實，幾年同事，朝九晚五，一周五天見面，相處時間毫不遜於同窗，感情還可能更緊密。當年服務的公司，早已賣給另家公司而從世上消失，但我們的同事之誼，歷久而彌新呢。