在一個會議上，我見到一個曾數次見面但不熟的朋友，她知道我是老年研究所的學生，就問我幾個和失智症有關的問題，如：她的媽媽已經八十幾歲了，很健忘，常常忘東忘西的，是不是罹患了失智症。

我問她，她的媽媽事後會記得剛剛忘記的嗎？她說是。我回答：「她應該還沒有失智症，失智症是忘了就永遠忘了，失智症是不可逆的。」她聽了後很開心，但旋即擔心她媽媽的健康需要人專職照顧。因此，她問我，她還有五年可以退休，若現在提前退休，在聯邦（Federal）工作的退休金 會被打折很多，是不是很不划算？

以這個人的情況來推估，聯邦的工作屬於公家機關，提早退休五年，她將得不償失。現在我來說說另一個朋友的情況，她原本在康乃狄克州（Connecticut）的政府單位工作，薪水不錯，彼時，她的孩子們都搬到加州 （California）工作，就慫恿媽媽賣掉大房子，搬去加州靠近子女。那個朋友想一想，已經離婚多年了，能夠靠近孩子是很好的想法，就大膽地賣掉房子和辭掉不錯的州政府工作。

如今，已經六十多歲的她，提早五年退休的代價，是退休金得被扣約四成左右。再說她那時賣掉房子，這幾年在疫情之下，美國房價大漲，她在賣完房子後卻沒有立刻在加州買房，因此，她賣房的錢已經貶值了，這樣的貶值，使她退休後的財務能力不足。何況後來她的孩子們也因為工作的變遷，又紛紛搬到其他州去了，反而留下她在加州支付昂貴的房租和生活費用，工作收入卻又比以前專職的收入差很多。

由此來看，對在政府部門工作的她們來說，提早退休似乎不是很好的養老方法。

我把這個朋友的境況分析給巧遇的那名朋友，我給她的建議是，若媽媽確實需要專職照顧，或許可以聘請工時（Part time）人員。我還推薦她到華人教會尋找陪伴照顧者，據說那裡有許多人仍然有工作能力，也需要一些收入支持，卻因不懂英語，無法在美國主流社會找到適當的工作。

另外，我也問她，是否有手足可以一起分擔照顧媽媽的工作，畢竟單獨照顧對個人的負擔太沉重。她說她有一個弟弟，但已婚，有兩個小孩，也住在別州。而她一生未婚，也有自己的家，只不過八十多歲的母親狀況多，目前不得不搬入媽媽的家與她作伴。

許多未婚或離婚、喪偶的女性朋友，都被認為是理所當然應該陪伴和照顧老年父母的人選，但這其實對她們是不公平的。我的一個大學同學是喬治亞州梅岡城（Macon, GA）人，她擁抱美國南方的文化，盡責照顧媽媽和繼父，直到他們過世。之後，她無法再找到適當的工作，打零工的收入低，不夠支出自己的生活費用。她非常後悔把自己最適合在職場工作的那些年，都拿去照顧媽媽和繼父，如今自己還癌症 上身，卻財力窘困，真是得不償失。

因此，在中年路上的妳，是否要辭職照顧老年父母，需要做一些評估和考量後才行動。需要思考，如果貿然做決定，自己的老年會是什麼樣的下場，絕對不是孝不孝順這樣的傳統價值能界定的。