一九八四年我順利完成學業，拿到夢寐以求的化工碩士學位。其實化工碩士是我在美國留學拿到的第二個碩士，因為大學本科學的就是化工，但是在台北讀大學時玩了四年，等糊里糊塗地畢業了，接著服兵役，徹底把學與藝都荒廢掉了。

好在那時正逢台灣的十大建設，僥倖地進入南部的林園石化工廠就業，才發覺真是有愧於化工的熱力學、動力學，還有各種流體的輸送現象等，更別提當初學的有機化學、無機化學、分析化學與物理化學等。

簡單來說，化學與化工本是一家，只是化工能夠控制化學反應動力機構的關鍵，在我看來，化學像是一個配菜的師傅，化工就是控制火候的大廚。

好在我不是學化工廠設計的，否則要是把工廠設計成廚房，讓化學工程師變身成為煮飯燒菜的大廚，那可是對不起化學工程的金字招牌。

我畢業後第一次面談，主試官一看我的學經歷，就立刻問我願不願意去南加州 工作？由於我的兩個碩士學位都是在美國中西部拿到的，看膩了大草原的環境，正好去夢寐以求的南加 州工作，豈不太美妙了。

學經歷只是找工作的敲門磚，工作的態度、人際關係、解決問題的能力與能否扛下工作的壓力，才是決定了是否存活下去的關鍵。我在美國的第一份工作其實學的是做人處事，雖然工作環境不是很先進，但也樂在其中。

幸運的是，我會操作精密的化學儀器，如色相層分析與判讀紅外線光譜，即使是操作高壓高溫的大型反應爐，也都得心應手。

人混出了名堂，被挖角的機會也一個接著一個來，後來我有幸轉去一個國際性的大公司，專做次高溫的航太 產業，薪水也調升了一倍，才體會到一分錢一分貨的美國文化。

航太材料的耐溫程度與化學構造密不可分，都是從理論上開始，才能逐步發展到實際上的應用。通常一個新材料的應用，也要對它生產的可行性及毒性有所認識才行，這些都要靠經驗的累積。如今看到航太的複合材料更大量地取代金屬，應用在民航客機上，看到它們飛得更高更遠，這也是對我們曾經的努力一種安慰吧。

我工作與居住的地方都在南加州的河邊郡（Riverside County），鄰近的小鎮號稱牛及馬匹的總數超過居住人口的數量。兒子高中畢業時，問我將來他讀大學時應該選什麼系，我笑說加州不適合化學工業發展，若是想要留在加州，學些電機或者電子計算機等都是熱門的選擇，而且沒有環境汙染的問題。

我告訴兒子，不管學的是什麼科系，其實只是給你一根拐杖，幫助你在職場上行走而已，到時要想發光發亮，遲早還是要把枴杖丟掉，走出自己的路。

如今我早已退休，安享晚年，但老驥伏櫪，志在千里，烈士暮年，壯心不已。從一開始不喜歡化學，甚至排斥化學，但四十年的航太工作經驗，如今也可侃侃而談化學反應、分子結構及應用在航太工業上等問題。

業精於勤而荒於嬉，不忘初心，也不敢忘本，就是我一直堅持在航太業走下去的動力。化學曾經是我讀大學時的一段記憶，付出的代價與收穫幾乎不成比例，就把它當成對美好追求的奇蹟吧。