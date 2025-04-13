古人云：「人無遠慮，必有近憂 。」然而，我的解讀恰恰相反：人若遠慮，必生近憂；對尚未發生的事情，沉溺於消極的思慮，會影響當下的情緒和心態。真正的人生智慧是：人勿遠慮，活在當下，珍惜每一天，這不僅是保持健康心態的關鍵，也是應對職場挑戰、生活困境，乃至衰老問題的實用策略。

職場不僅是體力的比拚，更是心智的博弈，心智脆弱，則容易在競爭中落敗，因此，保持心理健康和積極心態至關重要。我中年移民美國，隨後在紐約市 府（NYC）任職公務員二十年，憑藉堅強的心智，我克服挑戰與外界干擾，始終保持高效表現，最終在困境中實現升職。

二○○九年我在紐約市公務局（DCAS）晉級考試中失誤，導致職務轉正和薪資調整面臨威脅。在公司裡，佯裝無視那些業績不如自己的同事投來的幸災樂禍的目光，甚至要忍受從未考贏職稱的下屬，反而獲得了升職的刺激。那真是一段令人煎熬的歲月。

那時，會計部門一位同事的表述，令我大為受益。她說：「在公司時，不想家裡的事；在家時，不想公司的事。」這簡單的策略幫她有效緩解了內心的壓力，我借鑒並作引伸：只專注於今天的事，明天的事情扔在腦後。瞬間，我就緩解了內心的焦慮。「人勿遠慮，活在當下」的策略，使我專注於眼前的任務，生活也變得更輕鬆。我的一名埃及 同事曾對我說：「Don't kill yourself.」這句話的含義，正是我所領悟到的。

紐約市政府是一份「鐵飯碗」的工作，員工幾乎不會被解雇。天生傲骨的我，不屑於走終南捷徑，也因此為自己的性格付出了代價。經歷降薪、考試過關、追討職稱恢復等一系列挑戰，每當事到臨頭，我始終堅持不提前焦慮，而是專注於當下，最終一步步克服了所有困難。

「人勿遠慮，活在當下」，這一理念在日常生活中尤為適用於老年人。隨著年齡增長與體力衰退，人們常感歎時光流逝，覺得自己不再年輕。然而，我們無需過度擔心未來，而應珍惜當下。試想：十年後的我，未必勝過今日；反之，今天的我，無疑比十年後更具活力。因此，盡管我已年過半百，但此刻的我，無論精神還是體力，皆勝過六十歲時的自己，理應更加快樂。待到六十歲時，我或許會比七十歲時更為強健，那時又怎能不全心享受每一天呢？依此類推，不論上蒼賜予我多少歲月，活著的每一天都是餘生中最美好的時光。倘若總是憂心未來，焦慮七十歲、八十歲時的境況，提前為十年後的境況焦慮，豈非自找煩惱？人若遠慮，必生近憂，又如何安享當下？要學會快樂，就應該減少對未來的過度擔憂。調整心態，專注當下，這不僅能讓我們更好地享受生活，還能有效避免老年憂鬱症的侵襲。

孤寡老人又如何？兒女不孝又如何？老了無人照料又如何？不必焦慮，今天腿腳利索，今天就該高興。老邁之時，車到山前必有路，船到橋頭自然直，到時再說吧。沒有遠慮，就沒有近憂，今天就是無憂無慮而快樂的。

當然，「人勿遠慮，活在當下」，並不意味著放棄對未來的規畫，例如退休 和遺產安排等。未來固然需要理性規畫，但切莫讓它擾亂當下的平和與快樂，這才是最關鍵的。