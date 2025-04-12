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從我們入住新澤西州 （New Jersey）現在的家，屈指算來已經度過了二十四個春秋。當時在這個半山腰上，建築商蓋了五十五幢新房。我們選中了依山的這幢，一切打理妥當，興奮極了。一踏進門，就看見正廳裡寬大的壁爐，壁爐有兩層樓那麼高的煙囪聳立直上，抬頭仰望還有點兒威武霸氣；它靜靜地佇立在客廳裡，爐火未燃，卻彷彿已經散發著溫暖。我知道，這是一個會讓人留戀的地方，一個充滿愛與陪伴的地方。

第一年的冬天，母親和大哥恰好從中國來探望我們，我們迫不及待地到後院樹林裡找來一些枯枝條、樹幹，把它們鋸短之後，開始點燃壁爐。爐子裡的柴燃燒著，那紅通通的火焰被高高的煙囪抽得呼呼作響。我們圍坐一旁，看著有時發黃、有時發藍的火苗，分享著分別後彼此的故事，回憶著父親去世後的生活。母親眼睛不好，她說爐火很旺，能感受到火力很大。她輕輕拍著我的手，講述著過往的點滴，大哥、小哥偶爾插上幾句，大家一起回憶童年的溫馨時光，笑聲縈繞，溫暖瀰漫。爐火的紅光映照在家人的臉上，那一刻，時間彷彿靜止，只有溫暖在流動，只有幸福在延續。

在我很小的時候，母親給我講「買火柴的小女孩」。故事描述了在凜冽的寒冬，家徒四壁的小女孩外出賣火柴，直到晚上她一根火柴都沒有賣出，不敢回家。華燈初上，又冷又餓的她在街頭牆角處連續點燃火柴，看到了溫暖的火爐，看到了美味佳肴。我當時就夢想著有那麼一天，也能擁有一個大火爐，在寒冷的冬天把柴火放入，就能感受到那溫暖的氛圍，是多麼美好的事啊。還記得小的時候，我在電視裡看到壁爐的畫面，火焰跳躍，溫暖的光灑在木地板上，家人圍坐一旁，歡聲笑語不絕於耳。那時的我，對壁爐充滿了嚮往，彷彿它不僅能驅走冬日的寒冷，更能點燃家的溫暖，凝聚親情。

爾後大哥帶著母親返回中國家鄉雲南，離別前，母親說此生已無憾，她看到了小哥家和我們家的生活，不擔心也無牽掛了。回去不久後，母親永遠地離開了我們。

每年的感恩節 、聖誕節 、新年節日來臨，壁爐前總是最熱鬧的地方。我們會圍坐在這裡，泡上一壺熱茶，給兒子們講述我們年輕時的故事，孩子們也會分享他們在學校的見聞。我們和孩子們一起玩撲克牌、下棋、玩遊戲，一起看電視節目、電影。孩子們喜歡在風雪停後，穿戴冬裝，拿著滑雪板興奮地跑到屋外，沿著斜坡滑雪玩耍。累了進屋來到火爐旁，將冰水咕嘟咕嘟一飲而盡，紅撲撲的臉龐在火光的映照下，更顯得可愛活潑。爐火的熱度透過空氣，瀰漫到家中每個角落，像是一雙溫柔的手，輕輕拂去冬日的寒意，也溫暖了我們每一個人的心。

我常常想，壁爐的溫暖到底來自哪裡？是木柴燃燒時釋放的熱能，還是家人圍坐時傳遞的溫情？我想，真正的溫暖，或許並不是壁爐本身，而是圍繞著它的那些時光，那些充滿歡笑、親情和回憶的瞬間。壁爐只是一個媒介，讓我們有機會放慢腳步，停下來感受家的溫暖，感受親人的陪伴。爐火燃燒的不只是木柴，更是親情的溫度，是家的依靠，是歲月沉澱下來的珍貴時光。