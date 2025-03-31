居家生活中，下水道堵塞是常見的問題，我們家通常由先生負責處理這類事宜，而我則在旁協助。最近，先生回國探親，我卻遇到了這個麻煩，處理起來頗費周折，但最終的結果卻令人意外，我彷彿成為了一名勝利的英雄，體驗了一番豪情。

我家廚房有兩個水槽，一個配備雜物粉碎機（打雜機），另一個則沒有。通常我們會使用有打雜機的水槽，但最近這個水槽狀況不佳，打雜機也完全無法運作。幸好，另一個水槽的流通狀況正常，所以我決定暫時換用這個水槽，並打算等先生回來後再處理問題。

然而，每天看到積水的水槽也讓人不太舒服，我嘗試了幾種下水道疏通劑，但都沒有效果。接著我又購買了一個排水螺旋鑽，但由於無法將它順利伸進下水管道，最終只好退掉。

一個周末，我和幾個朋友在湖邊散步聊天，忍不住提起家裡下水管堵塞的問題。朋友們積極分享自己的經驗，除了介紹了水管工外，還建議我可以透過一些打雜機修理的影片來學習如何解決。

由於我對這種需要技術的修理工作完全不懂，之前也從未嘗試過，所以對我來說，請專業水管工來解決是最直接的方式。於是，我根據朋友提供的電話聯繫了水管工。水管工了解情況後告訴我：「疏通下水道收費兩百元，買一個新的打雜機約一百五十元，安裝打雜機需要一百五十元，總共需要五百元。」

考慮到家裡的打雜機已經用了十幾年，似乎是時候更換了。剛好趁著水管工來疏通下水道時，讓他順便安裝新打雜機，因此我立刻答應了，價格也沒有再討論。能夠有水管工來家裡解決這個問題，已經讓我十分感激，尤其是在生活成本高昂的舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）。

和水管工約定好隔天上午十時上門後，我突然想起朋友提過的那些修理打雜機的影片。抱著姑且一試的心態，我在網上找到兩個視頻，操作看起來並不難。於是，我依照視頻中的方法，嘗試將打雜機復位，果然聽到一陣輕微的聲音，像是卡住的地方開始有了反應。

根據影片中的說明，接下來需要手動啟動打雜機。我找來了一把小鉗子，伸進打雜機內試圖轉動它，但由於力氣不足，打雜機依然只發出微弱的聲音。無計可施的我正準備放棄，當我把小鉗子放回車庫時，突然注意到一個大工具箱。於是，我從裡面拿出了一把長螺絲起子和一把大鉗子，決定再試一次。

我用螺絲起子固定住打雜機的一個部位，然後用大鉗子猛力敲擊了幾下。經過幾次嘗試後，終於聽見打雜機發出響亮的聲音，彷彿勝利的號角響起。水槽裡的積水迅速消失，猶如戰場上的硝煙一掃而空。我頓時感到一陣釋然，驕傲地成為了勝利者。

就這樣，不到一個小時，我省下了五百元？仔細一想，作為水管工，一個小時就能賺五百元，沒想到水管工竟然是這麼高薪的職業。這次的勝利經驗讓我不禁心生幻想，也許可以考慮一下兼職當水管工？

多年前我看過一部電影，雖然片名已經不記得，情節也模糊了，但我清楚地記得女主角有個非常有特色的口頭禪，她總是喜歡說：「我這麼棒，我這麼棒」，此刻，我彷彿聽到心底裡也有一個小聲音在不停地嘀咕：「我這麼棒，我這麼棒。」

當年，阿波羅十一號的指令長阿姆斯壯踏上月球時曾說過：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步。」今天，我透過自學修好了打雜機，疏通了下水道，打破了自己在家務技術上的「零紀錄」。雖然這只是人類微不足道的一小步，卻是我個人的一大步。