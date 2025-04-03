大英博物館的中國文物

聽說英國大英博物館（British Museum）收藏的中國文物近三萬件，十大鎮館之寶中更有三件來自中國。由中國山西教育出版社刊登的「歐洲十八世紀『中國熱』」一文中，介紹了當時歐洲已把喝中國茶、穿中國絲綢衣服、坐中國轎、建中國式庭院視為時尚，可見中國文物對世界影響之早。本著一睹為快的衝動，我從美國空降英國，直奔大英博物館。

中國展廳陳列的文物有兩千多件，其中許多是珍品、孤品。這裡有遠古的石器、商周的青銅、唐三彩、象徵祥瑞的九龍壁、新石器時代至清代的金玉製品等。六百多年前為明朝皇帝製作的雲龍紋掐絲琺瑯大罐，色彩依然鮮豔奪目；一根製作於二千多年前的柱狀綠色玉琮，上面隱藏許多面孔和象徵眼睛的圓圈，其含義和用法至今仍是個謎。

其他專題展廳也陳列許多中國文物，例如以桑樹內皮為原料製成的世界最早最大紙鈔之一，印證了中國發明的造紙術和印刷術。公元八世紀製作的敦煌藏經洞刺繡「涼州瑞像圖」，是中國古代刺繡中最大一幅，全圖意在預測社會興衰、人世治亂和民生福禍；作品歷經滄桑，雖有部分破損，依然聲名鵲起。

第一件鎮館之寶是中國的「三菩薩立像壁畫」。壁畫高四公尺，寬三點九公尺，三菩薩體態雍容，衣飾華麗，各帶頭光。中間為觀世音，頭戴寶冠；左邊是普賢菩薩，手持拂塵；右邊是文殊菩薩，手持如意。壁畫雖割痕猶存，卻難掩其雍容華貴、佛法無邊的神韻。相傳遇難眾生，只要誦念其法號，菩薩就會前往解脫，我想，如果誦念其中的法號，流失的文物能踏上回家之路該多好啊。

第二件鎮館之寶是中國的「女史箴圖」。這是中國繪畫開卷之作，價值連城，長三百四十九公分，寬二十五公分。該圖最早為東晉畫家顧愷之創作的絹本繪色畫作，現為唐代摹本。內容以宮廷生活為題材，教導皇帝後宮女性如何遵循婦道、立身處世、修養品德以得到榮譽。上面有許多聲名顯赫的文人和宋徽宗、乾隆等皇帝留下的印章題跋及牡丹、蘭花等畫作。由於作品珍貴，存放在造價十萬英鎊的恆溫恆濕的展示櫥中，為延長壽命，每年展出約六周，且需預約。

第三件鎮館之寶是被稱為世界最知名的中國瓷器：大維德花瓶，其頂部的銘文可追溯到一三五一年。這是一對青花雲龍紋象耳瓶，兩瓶頸處有相同的題記，瓶身繪製八種不同主題的圖案，自上而下分別為：纏枝扁菊、蕉葉、飛鳳靈芝、纏枝蓮、四爪雲龍、海濤、纏枝牡丹、覆蓮雜寶，堪稱元代青花瓷紋樣大全。這對花瓶是英國爵士大維德（Sir Percival David）從兩位收藏者手中購得，讓它們重逢。館裡與大維德花瓶做伴的，還有他捐贈的約一千七百多件中國陶瓷，令人歎為觀止。

當看到國人遠渡重洋，奔波萬里到異國博物館，就為看本國的「傳家寶」，心中不禁湧起一股莫名的心酸。但目睹早年流失的文物在歐美博物館受到觀眾寵愛，我感到欣慰，但願仍躺在大英博物館庫房的中國文物早見天日，以馨訪客。