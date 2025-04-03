假期的墨西哥 （Mexico）之行除了在臉上和身上烙下陽光的印記，在手機裡存下碧浪白沙的海景美片，味蕾上留下墨西哥玉米捲的熱辣勁道，還有那些趣事讓人忍俊不禁。

雖然度假酒店是全包式的，我每日都會給打掃房間的服務人員留下一些墨西哥比索（Mexican Peso）作為小費 。奇怪的是，每次我回房間時都會發現那些錢原封不動地留在桌上，難道是他們嫌少？就算第二天我加了一些還是分文未取。我想他們的服務也沒出色到讓我豪放打賞的地步，心中不免有些悵然，誰的錢也不是大風颳來的，要是還嫌少，我也只好悉聽尊便了。

這個謎底直到我在回程的航班上，與一名鄰座的乘客閒聊才揭開。他聽到我的疑惑便問我把小費放在什麼地方？我答道：「就放在床頭櫃上呀。」 他笑了，說：「小費應該放在床上，他們才會拿，你放在床頭櫃上，他們不知道那是給他們的小費，還以為是你遺漏在房間的錢，所以就不會拿。」我完全不知道這個習俗，還反問：「小費放床上不是很容易捲到被褥和床單裡不見了嗎？」

原來如此，他們不是嫌少，而是小費放的地方不對。我生平第一次聽說小費要放床上呢，那名乘客繼續打趣地說：「是呀，有的地方，放在床上的小費一般是給妓女的打賞。」這可真是雞同鴨講，不同的小費文化造成了雙方的誤解，於我，他們成了貪婪的服務員，於他們，我則是個吝嗇的客人。

我在吃自助早餐時，發現煎西式蛋餅的胖大嬸很有意思。前幾天她每次都是同時招呼四個客人添加蔬菜和肉類佐料，四個蛋餅剛好覆蓋了鐵板的四個角，煎好後她會把蛋餅準確無誤地放入各人盤中，井然有序，忙而不亂。突然有一天，我見她為四人準備好蛋液和佐料後並不下鍋， 而是開始招呼另外四人，等八份蛋餅的原材料都準備好了才一起下鍋。這樣的改變不僅讓前面四位延長了等候時間，還讓八個蛋餅粘在一起，有一個客人甚至跟我嘀咕：「她今天怎麼這樣做？要是有人食物過敏就慘了。」

我注意到那天她面前裝小費的瓶子是空的，想來大嬸心裡不痛快，就用這種特殊的方式表達無聲抗議。看似她工作更賣力，一次搞定八個客人，實則讓服務打了折扣。錢既是個好東西，也是萬惡之源。

加拿大 （Canada）出生長大的兒子，行走在旅遊區的大街上突然有了便意，我剛好看見了廁所的標記，就帶著他七拐八彎地找到了。只見門口一名老嫗坐在一張桌子後面，桌上有一個鐵盒，裡面有很多零錢，桌上還擺放著一堆摺成長方形的白色手紙。這個場景在我的記憶深處似曾相識，國內很多公廁也是要收費的。

我把十個比索放入鐵盒後，老嫗遞過來疊好的手紙給兒子。如廁之後，兒子笑嘻嘻地說：「我一定要回去告訴朋友，墨西哥要收錢才可以上廁所。」殊不知廁所並不是全球免費的，看見他人的生活，他才能學會感恩和惜福。

俗話說「讀萬卷書不如行萬里路」，旅行雖然不過是從自己待膩了的地方去到別人待膩了的地方，但旅行中的趣事卻能開闊視野、增長見識，甚至窺探人性的幽微之處。