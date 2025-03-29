每年寒冬，紐約的雪景都會浮現腦海。

來美之初，應大學知己之邀，前去賓州費城（Philadelphia,Penn.）他經營的餐廳當服務生。金錢能使人快活，但亦能腐蝕鬥志，在上世紀七○年代初期，我每天的小費都超過百元，於是迷惘沉淪。我厭惡姊姊的頻頻嘮叨，但卻心軟於她後來的失望垂淚，於是毅然揮別紙醉金迷，重拾書本。

皚皚白雪誘人，可是紐約人卻因其過剩反倒厭惡，尤其政府還有明令，戶戶必須掃除自家門前的雪，否則一旦有行人在屋前滑倒，該戶就有法律責任，因此，「各人自掃門前雪」成了紐約入冬的一道有趣風景。

姊姊家住紐約皇后區 （Queens N.Y.）的雷哥公園（Rego Park），我去的第一個冬天，就搶著鏟雪，而且突發奇想，認為鏟雪或可成為一門生意，於是就在迎街的窗上貼了一張招貼，上面寫著「$40,Clean up Snow,Tel.」（四十元，掃雪，電話）三行字。

第一筆生意來自緊鄰的兩名德裔老姊妹，緣起於她們次晨在觀看我那張招貼時，我趕忙趨前問安：「Guten Morgen！」（德語早安），語言是友誼的橋樑，僅藉兩字，我就搭上了她們整季鏟雪之車，她們是姊姊的老街坊，優惠以對折，她們也客氣地每周撥出兩晚，教我這個只會幾句德語的學生會話。

兩周之後竟然再也無人問津，於是在紐約時報（The New York Times）和每日新聞（Daily News）登廣告，萬沒料到，它們如同兩朵盛開的鮮花，招蜂引蝶。

由於我勤勞，學費從此得以自理，同時更飽嘗了人間的溫暖；比方猶太 人，我們通常都用「猶太」來形容人小氣，其實他們只是精明和認真。我做事不馬虎，認真地修鏟，又彷彿一個藝術家，在鏟完雪之後，把那些餘雪堆成雪人或動物，因此，那些猶太人家在驚喜之餘，幾乎都會給我一個意想不到的甜頭。在那三年鏟雪之中，從未碰過尖酸刻薄小氣之人，尤其聖誕節和新年這段旺期，那些美國白人出手之闊綽令我咋舌，其中讓我印象最深的一回，是一名差點摔倒雪地，但被我一把扶起並且把他安然送回家的白人老先生，他開了一張千元支票給我，我堅決不收，並且脫口而出：「舉手之勞，不足掛齒。」但他卻更堅持地說：「不行，因你心地善良而且還救了我一命。」

在皇后區裡，萬綠叢中一點紅，僅有一戶中國人約我鏟雪，他們就是大名鼎鼎的影帝、影后嚴俊和李麗華，尤其在知悉我是他們的影迷後，更加親切，每回鏟完雪，必定遞紙巾給我擦汗，邀我喝咖啡吃點心。他家客人沒間斷過，而且以明星居多，有趣的是，他們把我介紹給那些影人，一般影迷都是追星，而那些座上客，卻反過來追著我問，在哪些影片裡看過他們，當我如數家珍地一一道出之後，他們也無視我身上的泥濘，都會給我一個或深或淺的擁抱。李麗華相當慷慨，每回都用一個紅信封，包張百元大鈔。

研所結業，因得一大公司很優渥的工作而搬來加州 洛杉磯（Los Angeles, Calif.），雖然四季都受寵於溫暖的陽光，但我仍會常常想念起紐約，尤其那片酷寒的銀色世界。